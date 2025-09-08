A pesar de que todavía faltan un par de meses para el comienzo de la temporada de verano, algunos destinos ya comenzaron a plantear sus bases para llegar de la mejor manera a ese periodo. Incluso, durante la Asamblea del CFT, se pudo observar un camino sobre lo que proyectan algunos lugares. El Ente Norte fue uno de ellos, quien en la voz de Diego Valdecantos, secretario de Turismo de Jujuy, dio a conocer los objetivos y las estrategias que tendrá el Plan de Marketing de la región.

Todos las regiones ya planean como será el nuevo camino a seguir para la temporada de verano. Sin embargo, desde el Norte del país se adelantaron al tema y dieron algunos pantallazos sobre como se van a desarrollar en materia de comercialización y promoción turística. “El objetivo general que nos hemos planteado desde el Ente fue en base a dos puntos: sostenibilidad y tendencias del turismo actualmente”, afirmó Valdecantos en la reunión de ministros en San Juan.

Detallando cada uno de los objetivos, el secretario de Turismo de Jujuy dejó en claro los cuatros pasos a seguir: “Buscamos incrementar la visibilidad de la región Norte de Argentina como destino turístico a nivel nacional e internacional como así también atraer la llegada de turistas nacional e internacional a nuestra región. Por su parte, buscamos fortalecer institucionalmente a la Región Norte mediante el trabajo entre el sector público y el privado mientras que por último, buscamos posicionar circuitos e itinerarios innovadores de la región”, expresó.

Además de esto, se dieron a conocer cuales serán las estrategias a utilizar en los próximos meses por parte de la Región, en donde Valdecantos lo dividió en cinco canales diferentes. “Para la realización de este Plan, nosotros tenemos en claro distintas estrategias. Vamos a implementar una estrategia de productos y mercados acompañado de un posicionamiento e imagen de marca específico para cumplir con nuestras expectativa. A su vez, nuestros canales de comercialización y promoción en ferias y workshops será clave”, afirmó.

Un plan operativo a corto plazo

Por último, desde el Ente no se quiere esperar mucho tiempo. Es por eso que también mostraron un lineamiento a corto plazo para empezar a emplearlo en las próximas semanas. “El objetivo será planificar y ejecutar acciones operativas de marketing y promoción, para lograr una visibilidad inmediata de la Región en los próximos seis meses”, subrayó Valdecantos, quién a su vez, mostró los cuatros pasos a seguir en conjunto con todas las provincias de esa zona.

Los pasos a seguir son: