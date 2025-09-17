En las últimas horas, la Asociación Empresarial Hotelera y Gastronómica (Aehgb) de Bariloche presentó, en el marco del programa Panorama 2025, los resultados finales de los meses de invierno y las circunstancias que los llevaron a este presente.

Fueron varios los factores que hicieron que Bariloche tuviese un rendimiento intermitente. Sumado al contexto actual que atravesó la temporada de invierno en todo el país, la ciudad turística sufrió un tema central que alteró el arribo de pasajeros: la poca cantidad de nieve. Con esto, el periodo invernal, sobre todo los centros de esquí, tuvieron que acelerar los procesos y usar los cañones con mayor frecuencia.

De esta manera, la Asociación presentó algunos puntos negativos que tuvo el destino en estos últimos tres meses. “Se nos achicó el pernocte promedio, en la que bajó de 5 noches baja a 3”, comentaron desde la regional a Mensajero. A su vez, también remarcaron que el número de alojamientos informales fue escalando en este periodo. “Tenemos un número monumental de oferta informal”, subrayaron.

La conectividad aérea, el principal factor positivo para Bariloche

A pesar de la coyuntura y perdida de competitividad con destinos del exterior, el gran motor que tuvo la ciudad fue su fuerte peso en la conectividad aérea. Con Brasil como principal emisor en este periodo, desde la AEHGB destacaron este punto como positivo, salpicando al incremento de la afluencia turística. “Hemos registrado con mayor afluencia turística, mayor volumen de operación en cuanto a pasajeros arribados al destino”, puntualizaron.

Lo cierto es que el mercado brasilero ha puesto mucho foco en la propuesta de Bariloche. Con esto, la gama de conexiones aéreas ha aumentado en comparación con otros lugares. Por ejemplo, esta temporada operaron, desde el país vecino, las líneas Gol, Azul y Latam, en la que también se sumaron las tarifas promocionales que brindó Aerolíneas Argentinas para incentivar el turismo receptivo.

Sumado a esto, la low cost chilena Sky inició su operación a Bariloche el 17 de junio, con cuatro frecuencias semanales desde Santiago de Chile. Su calendario se extenderá hasta el 28 de septiembre, lo que permitirá sostener la llegada de pasajeros incluso después del período más fuerte de vacaciones. En total, la compañía ofreció alrededor de 10.440 asientos, consolidándose como una de las alternativas más accesibles para el público trasandino.