El turismo receptivo ha sido de los principales desafíos del turismo en Argentina en último tiempo. El inicio de la temporada invernal y las campañas de promoción de Daniel Scioli a distintos países de la región para atraer visitantes extranjeros (recientemente estuvo en República Dominicana) vieron resultados positivos en el informe que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) en las últimas horas.

A través de la Estadística de Turismo Internacional (ETI), durante julio, ingresaron al país 704.000 visitantes no residentes, de los cuales 427.200 fueron turistas y 276.800 excursionistas. Sin embargo, y a pesar de continuar con una variación negativa del 16 %, fue el ingreso más alto de extranjeros desde marzo, cuando se contabilizaron alrededor de 784.000 viajeros.

Los motivos de este aumento considerado se debe al flujo de turistas, sobre todo de Brasil, que aportó 137.800 pax que llegaron a nuestro país para disfrutar de los destinos de nieve, tales como Bariloche, Ushuaia y Neuquén. Luego, la lista se completó con Uruguay, con 91.100, Paraguay, con 42.200, Resto de América, con 40.800, Chile, con 40.900 viajeros y Europa, con 30.200.

Por otro lado, salieron del país 1.558.500 visitantes residentes, con 843.100 turistas y 715.400 excursionistas. En esos, los principales destinos fueron Brasil, con 23,0%; Chile, con 18,1%; y Paraguay, con 15,0%. El 46,7% de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 46,0% lo hicieron por vía terrestre; y el 7,3% optaron por la vía fluvial/marítima.

Conectividad Aérea, el punto central de ingresos y egresos en el ETI de julio

En cuanto a las vías de acceso, la conectividad aérea, cada vez más consolidada, volvió a ser el punto donde más se desplegó el ingreso y egreso de turistas en Argentina, alcanzando los 208.300 en receptivo y 393.600 en emisivo. Luego, el terrestre terminó con 165.400 de turistas ingresando por los distintos pasos fronterizos, mientras que otros 387.900 viajeros se fueron por la misma vía.

Turismo Receptivo (Llegadas):

Aérea: El 48.7% de los turistas no residentes llegaron por vía aérea.

Terrestre: El 38.7% lo hizo por vía terrestre.

Fluvial/Marítima: El 12.5% restante arribó por vía fluvial o marítima.

Turismo Emisivo (Salidas):

Aérea: El 46.7% de los turistas residentes salieron del país por vía aérea.

Terrestre: El 46.0% lo hizo por vía terrestre.

Fluvial/Marítima: El 7.3% restante optó por la vía fluvial o marítima.

Gasto y Estadía Promedio

El gasto total del turismo receptivo fue de $220.433,1 miles de USD, con un gasto diario promedio de $88,8 USD. Los turistas brasileños registraron el mayor gasto diario promedio, con $107,4 USD. Las pernoctaciones de turistas no residentes sumaron 2.481,1 miles, con una estadía promedio de 11,3 noches. Las estadías más largas correspondieron a los turistas de Europa (25,9 noches) y "Resto del mundo" (19,5 noches).

En la composición, la gastronomía se llevó el 32,1% mientras que luego le siguieron alojamiento, con 22,6%; paquete turístico, con 10,3% y transporte, con 7,9%. Sin embargo, se notó una gran diferencia en relación con el emisivo, quién registró un gasto total del USD 576.566 miles.

El gasto diario promedio por persona fue de USD 96,7 mientras que el mayor gasto diario promedio se registró en los viajes a Estados Unidos y Canadá (USD 128,4). Por su parte los siguientes en gasto diario promedio fueron los viajes a "Resto de América" (USD 105,7) y a Paraguay (USD 101,9).

La distribución del gasto total del turismo emisivo en julio de 2025, según los rubros, fue la siguiente: Alojamiento: 26,3%; Gastronomía: 24,4%; Compras: 18,5%; Paquete turístico: 17,9%; y Transporte: 8,1%.

La situación de Bariloche como ejemplo para este primer mes de vacaciones

Siendo uno de los destinos centrales en este primer mes de temporada invernal, el Indec mostró como fueron estos primeros 31 días. En cuanto a llegadas, marcaron 23.400 turistas no residentes, principalmente de Brasil. En el tema de Estadía y Gasto, los no residentes tuvieron una estadía promedio de 6,8 noches y un gasto diario promedio de USD 202,2 mientras que los brasileños gastaron en promedio USD 209,6 por día.

Por su parte, la mayor participación de turistas se registró en hoteles de 4 y 5 estrellas (44,7%), con un gasto diario promedio de USD 250,5. Le siguen el alquiler de casas o departamentos (28,7%), con un gasto de USD 164,8, y los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas (24,1%), con un gasto de USD 188,1 mientras que las actividades principales fueron: