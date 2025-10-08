El destino europeo que podría estar atravesando una crisis turística

Según una consultora turística europea, España estaría afrontando una gran crisis turística que provocaría menor derrama económica y retrasaría al destino en las expectativas que la WTTC pronosticó para 2025.

Desde Exceltur aseguran que la llegada a España desaceleró drásticamente. El segundo país más visitado en el mundo, tiene una curva de crecimiento de 2,8 % en 2025; sin embargo, en la revisión se demuestra un decaimiento frente al 3,3 % que se pronosticaba en julio, y la expansión del 5,5 % que ya acumulaba a esta altura del año, en el ciclo 2024.

En este contexto, estiman que la industria turística contribuirá con el 13,1 % al PBI, por debajo de su estimación inicial del 13,5 %. Otra alerta que comunicó la empresa deja ver que el número de turistas internacionales podría ser inferior a los 100 millones proyectados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo a principios de este año.

En cuanto a la cadena productiva que compone al sector, se informó que las ventas de hoteles, aerolíneas, restaurantes y otros negocios relacionados con el turismo aumentaron un 2,8 % durante la temporada alta de verano, una caída significativa respecto al crecimiento del 6,3 % registrado en el mismo periodo del año anterior.

Los motivos posibles de la desaceleración del crecimiento

Si bien los actos vandálicos contra los turistas pudieron verse en diferentes destinos españoles como Barcelona —donde los manifestantes rociaron con pistolas de agua a diferentes viajeros y realizaron el famoso “paseo ruidoso”— desde la consultora remarcan otro factor.

Desde Exceltur, aseguran que la desaceleración del crecimiento se debe a un menor gasto de los turistas de Alemania, Francia, Turquía y Estados Unidos. Aun así, el aumento de turistas procedentes del Reino Unido —que representa el 26,5 % del total de visitantes—, así como de China y Polonia, contribuyó a compensar la tendencia durante la temporada alta.

Cómo le fue el emisivo argentino con respecto a España

Hace algunas semanas, Mensajero habló con agentes de viajes, quienes destacaron que durante la temporada de verano en los destinos europeos las ventas habían sido muy positivas.

Desde TicketYa Chasma destacaron como destino más vendido a Italia. Mientras que desde Organfur, la venta apuntó más hacia el mar y los cruceros fueron más solicitados por los viajeros. Sin embargo, remarcaron que los destinos que habían perdido peso eran los cercanos a los conflictos bélicos.

Por último, desde Civitatis dieron un mercado distinto al que pregona la consultora. Si bien aseguran que destacaron Milán, Florencia y Ámsterdam, entienden que crecieron un 100 % en Roma, París, Madrid, Barcelona, Londres y Sevilla.