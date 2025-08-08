Eduvie Academia regresa con una nueva edición: todo lo que tenés que saber
Organizada por Vietur, la capacitación reunirá a los agentes de viajes en una jornada para una intensiva actualización profesional en la Universidad de Palermo.
El próximo jueves 4 de septiembre, la Universidad de Palermo será sede de una nueva edición de Eduvie Academia, el programa de capacitación permanente creado por Vietur que reúne a agentes de viajes para una jornada intensiva de formación y actualización profesional.
La actividad se desarrollará entre las 08:30 y las 13:00 hs en la sede Larrea de la Universidad e incluirá un espacio de desayuno y cinco exposiciones que se dictarán en simultáneo. Los participantes irán rotando por cada aula para acceder a una capacitación integral sobre destinos, productos y herramientas comerciales, de la mano de muy prestigiosos proveedores turísticos internacionales convocados por Vietur.
Las temáticas para esta edición son:
- Imperdibles de Asia: Novedades y programación de Japón y China con Europamundo Vacaciones
- Europa con Encanto: Cómo potenciar las ventas con experiencias únicas junto a Special Tours
- Explorá, elegí y vendé: Actividades y excursiones para enriquecer itinerarios con Civitatis
- Grecia y Turquía: La combinación ideal con Meridian y Athens Express
- Península Ibérica: Claves para seleccionar y presentar rutas destacadas con VPT – Viajes para todos.
El evento se realizará en conjunto con la Universidad de Palermo y contará con la participación de alumnos y profesores de la Facultad de Negocios, pertenecientes a la carrera de Licenciatura en Management: Turismo y Hospitalidad. Esta sinergia entre el ámbito académico y profesional busca enriquecer la experiencia formativa y promover el intercambio de conocimientos entre futuras y actuales generaciones del sector.
Eduvie Academia busca consolidarse como un espacio de encuentro entre profesionales del turismo, pensado para brindar herramientas concretas y potenciar las habilidades de venta de los destinos que hoy están marcando tendencia.
Para inscribirse, los agentes de viajes pueden hacerlo a través de un link. Sin embargo, se recuerda que son cupos limitados.