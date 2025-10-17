Maimará (Jujuy) y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) han obtenido un importante reconocimiento internacional al ser seleccionados en la edición 2025 del programa "Best Tourism Villages" de la ONU Turismo (Organización Mundial del Turismo). La distinción, que evalúa a 270 candidatos de 65 países, destacó a estas dos localidades argentinas por su compromiso con la preservación de los valores culturales y naturales y su estilo de vida.

El anuncio se realizó en una ceremonia celebrada en Huzhou, provincia de Zhejiang, China, con la presencia de autoridades argentinas como el embajador Marcelo Suárez Salvia, la ministra de Turismo de Corrientes, María Alejandra Eliciri, y la intendente de Maimará, María Susana Prieto.

Además de los dos ganadores, la localidad de San Javier y Yacanto (Córdoba) también fue reconocida al ingresar al Programa Upgrade, una distinción para aquellos destinos que, si bien no alcanzan el nivel de los premiados, están en proceso de mejora continua hacia la excelencia turística.

Los motivos de la distinción desde ONU Turismo

La iniciativa de la entidad madre del sector en las Naciones Unidas busca reconocer a las comunidades rurales que demuestran ser un ejemplo de turismo sostenible, destacando la manera en que preservan y promueven sus valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad, abarcando aspectos económicos, sociales y ambientales.

Un historial de éxito argentino

Con estas dos nuevas incorporaciones, Argentina reafirmó su papel como referente en turismo rural sostenible a nivel mundial. La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación acompañó a los municipios en la formulación de sus candidaturas, que este año incluyeron también a localidades como Villa Elisa, Seclantás, Saldungaray, Famatina y Uspallata.

Desde la primera edición en 2021, el país ha logrado importantes premios, como Caspalá (2021), La Carolina (2023) y las cuatro distinciones obtenidas en 2024: Caviahue-Copahue, Gaiman, Trevelin y Villa Tulumba.