Día del niño en CABA: qué hacer del 15 al 17 de agosto

Del 15 al 17 de agosto, Ciudad de Buenos Aires ofrece una amplia agenda de actividades para disfrutar en familia y celebrar el Día del Niño. Desde espectáculos teatrales y festivales gastronómicos, hasta visitas guiadas y experiencias inmersivas, hay propuestas para todos los gustos y edades.

Celebraciones centrales del Día del Niño

El domingo 17 de agosto, de 12 a 17 h, el Parque Los Andes (Chacarita) será el epicentro de los festejos. La jornada contará con un escenario principal con shows de Valor Vereda y Los Cazurros, además de talleres y experiencias interactivas para estimular la creatividad de los más chicos.

Teatro para toda la familia

Mi amiga la oscuridad – Teatro Ciego (Palermo) – Una experiencia inmersiva única, recomendada desde los 5 años, que combina luz tenue, oscuridad total y sonido 360° para vivir una aventura sensorial.

La Historia Sin Fin – Teatro Multiescena (Balvanera) – La clásica obra basada en la novela de Michael Ende llega con una gran puesta en escena y efectos especiales.

Derechos Torcidos – Teatro Metropolitan (San Nicolás) – La legendaria obra infantil de Hugo Midón y Carlos Gianni vuelve para emocionar a varias generaciones.

Actividades y paseos

Bus Turístico (dos circuitos, amarillo y rojo) para recorrer los principales puntos de la ciudad.

Navegación por el Riachuelo con salidas desde Puerto Madero y La Boca.

Mundo GEA (Palermo) – Parque tecnológico con simuladores, realidad virtual y Cine 4D.

MIJU (Puerto Madero) – Museo de la Imaginación y el Juego, ideal para estimular la creatividad.

Museo de Ciencias Naturales (Caballito) – Dinosaurios, fósiles y réplicas en exhibición.

Reserva Ecológica Costanera Sur – Recorridas guiadas para descubrir la flora y fauna del lugar.

Sabores y festivales gastronómicos

Carne! Festival de Parrillas (Hipódromo de Palermo) – Más de 35 stands con carnes, vinos y postres.

Sabe la Tierra (Parque Rivadavia, Caballito) – Feria sustentable con alimentos y diseño.

Buenos Aires Market (Villa Pueyrredón) – Mercado gastronómico con más de 45 puestos y patio de comidas.

Visitas guiadas imperdibles

Teatro Colón – Recorrido por uno de los íconos culturales de la ciudad.

Plaza de Mayo – Tour histórico para conocer el origen de Buenos Aires.

Tranvía Histórico de Buenos Aires (Caballito) – Un viaje al pasado sobre rieles.

Buenos Aires, ciudad de experiencias

Con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos, la Ciudad de Buenos Aires es un destino que ofrece cultura, gastronomía y entretenimiento todo el año. En 2025 fue elegida Capital Mundial del Deporte, reafirmando su liderazgo en la organización de eventos internacionales.