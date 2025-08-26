Daniel Scioli busca atraer turistas de República Dominicana

Uruguay, Brasil, Perú, Paraguay y ahora República Dominicana. Así se está desarrollando la gira de Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, quien, acompañado de entidades como la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) y la Cámara Argentina de Turismo (CAT), estuvieron presentes en Santo Domingo con el objetivo de incentivar el incremento de los números de turismo receptivo.

En el último tiempo, la relación entre ambos países, en materia turística, fue creciendo. Una muestra de ello es el fortalecimiento en la conectividad aérea, y luego siguieron los beneficios en relación con los visados y las promociones de Aerolíneas Argentinas. En este marco, Daniel Scioli visitó el destino para continuar fortaleciendo el vínculo.

“Celebramos que los ciudadanos dominicanos ya no deban afrontar costos extras de visado para ingresar a nuestro país y que quienes cuenten con una visa vigente de Estados Unidos no necesiten tramitar visa argentina para hacer turismo”, fueron las palabras del secretario.

Y agregó: “Con el compromiso del sector privado y de las aerolíneas, abrimos un nuevo tiempo de grandes expectativas, con la meta de duplicar la llegada de visitantes dominicanos en el próximo año, para que más turistas nos elijan y generemos más trabajo y más divisas”.

Los beneficios que tendrán los turistas dominicanos en Argentina:

Vuelo Punta Cana – Buenos Aires desde USD 500

Segundo destino dentro de Argentina desde USD 50 o 100.

Venta hasta el 30 de septiembre.

Viajes hasta el 30 de noviembre.

Ingreso sin necesidad de visa para dominicanos con pasaporte y visa vigente de EE.UU.

Además, se comunicó una promoción del 50 % de descuento de Arajet para volar a la Ciudad de Buenos Aires o Córdoba, comprando antes del 31 de agosto de 2025, para viajar entre el 15 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026.

Acciones conjuntas en materia turística

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, firmó con el ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, una declaración conjunta entre los organismos de ambos países.

En ese marco, y con la presencia conjunta de representantes del sector turístico, Scioli también se comunicó con el presidente de la República, Luis Abinader, quién dio todo el apoyo institucional al evento, al impulso del turismo y la hermandad entre los dos países.

En una comunicación directa con Daniel Scioli, el presidente Abinader sostuvo: “Esperamos que más argentinos puedan venir a nuestro país y que más dominicanos puedan visitar la Argentina. Tenemos que mantener y continuar con el crecimiento de nuestra gran relación, estamos a disposición y seguimos trabajando juntos”. Al respecto, Scioli resaltó: ”Como se suele decir, pusimos toda la carne al asador. Convocamos a representantes de todos los rubros turísticos (cámaras empresariales, líneas aéreas, alojamiento y gastronomía) y autoridades del sector público, que en un marco multitudinario, se reunieron con sus pares locales aquí en la República Dominicana”.