La expansión que pretende hacer Meliá Internacional pareciera ser cada vez más en serio. Algo ya había anunciado Sara Ranghi, directora de Marketing en Latinoamérica, cuando dejó en claro el plan de inversión que se iba a realizar en Argentina. Sin embargo, hoy lo volvió a rectificar el propio Daniel Scioli. El funcionario confirmó el arribo de ZEL, una de las marcas que tiene la cadena y que tiene como inversionista a Rafael Nadal.

“Rafa Nadal desembarca en Argentina con emprendimiento turístico: 7 hoteles de lujo junto a Meliá Hotels International. Esto muestra el interés creciente en esta Argentina del Presidente Javier Milei, de personalidades emprendedoras como Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels, y de un fuera de serie como Rafa, ahora en otra etapa de su vida”, comentó el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes en su cuenta en X.

“Siete hoteles de su línea ZEL serán establecidos en distintos destinos maravillosos de nuestro país”, culminó el funcionario. Con esto, reconfirmó una noticia que había surgido meses atrás, pero que había perdido peso por parte de la propia empresa. Sin embargo, esta afirmación que hizo el Secretario se suma al plan de inversiones que tiene pensado hacer para los próximos años.

Los nuevos hoteles que desarrollará Meliá en Argentina

En la charla que hizo la cadena en Buenos Aires, uno de los temas que se tocó fue sobre las novedades en materia de infraestructura en sus dos nuevos hoteles en Costa del Este y Ushuaia. “El INNSiDE Costa del Este tendrá 96 habitaciones y tiene previsto abrir sus puertas en 2027. Por su parte, el Gran Meliá Ushuaia abrirá en 2028 y tendrá un total de 207 habitaciones. Esto forma parte de la gran apuesta que estamos viendo en este país", afirmó Ranghi hace unos meses.

A su vez, también anunció un futuro plan de expansión que se prevé en Argentina para los próximos años. Aunque, salvo los dos mencionados anteriormente, no hay nada confirmado sobre otra futura inversión por parte de la cadena. Sin embargo, la directora afirmó que destinos como Mendoza, Salta, Bariloche, Jujuy y El Calafate tienen las características necesarias para que desembarque una de las siete marcas que tiene la empresa.