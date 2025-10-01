Durante la Feria Internacional de Turismo, diferentes empresas realizaron actividades en materia de promoción. Entre las más destacadas, Coris fue a por todo. En su propio stand, la asistencia al viajero sorteó dos autos 0 KM luego de una campaña llevada a cabo desde hace meses. Hubo fiesta, color y llamadas en vivo a las agencias de viajes ganadoras. Una acción que revalida el trabajo entre ambas partes.

Además de las capacitaciones y el trabajo en equipo, la oportunidad de generar conexión con las agencias de viajes es un trabajo que Coris realiza constantemente. Durante el marco de la FIT, y en un ambiente de color y fiesta, se realizó el sorteo en vivo con mucha convocatoria alrededor del stand. El primer auto se lo llevó la agencia Navital, de la ciudad de Santa Fe, mientras que el segundo se lo quedó Mandai Travel, de Mar del Plata.

Incluso, a medida que iban saliendo los ganadores, la empresa se encargó de llamarlos en el momento para avisarles de lo conseguido. Una acción clave para seguir fortaleciendo el vínculo entre la asistencia al viajero y las agencias de viajes. “Todo lo que hacemos es para y por los agentes de viajes”, expresó Pilar Lozano, CEO de la compañía, minutos antes de que iniciara el sorteo.

La importancia de realizar este tipo de actividades

“Sortear autos en un evento como FIT es un mensaje de confianza y reconocimiento a las agencias”, sostuvo Francisco Rodrigo, director comercial regional. En tanto, Leandro Cardozo, gerente comercial AMBA, destacó la importancia de la feria como espacio de diálogo y relacionamiento. Desde el interior del país, Silvana Carbonell subrayó el rol protagónico de las agencias de todas las provincias, que también participan de esta campaña.