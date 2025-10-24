Coris lleva agentes a vivir la experiencia Bitácora 2025

Coris Asistencia al Viajero vuelve a ser sponsor de uno de los encuentros más esperados del calendario turístico nacional: los Premios Bitácora 2025, el reconocimiento más destacado del sector turístico argentino, organizado por Mensajero Turístico.

Por segundo año consecutivo, Coris llevará a agentes de viajes a vivir esta experiencia única como invitados especiales de la compañía, quienes participarán de las dos galas que distinguen a los principales protagonistas del sector: el 25 de noviembre serán parte de los Premios Bitácora Córdoba, y el 26 de noviembre asistirán a la Gala Nacional de los Premios Bitácora, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Córdoba.

Además, durante la ceremonia nacional, Coris entregará menciones especiales a destacadas personalidades e instituciones del turismo, reconociendo su trayectoria y aporte a la industria, como parte de su compromiso por celebrar y visibilizar el trabajo de quienes impulsan el crecimiento del sector.

“Queremos que los agentes vivan desde adentro este evento que premia el esfuerzo y la dedicación de todo el ecosistema turístico. Es una manera de agradecerles y de seguir fortaleciendo, juntos, la cadena de valor del turismo.”, expresó Francisco Rodrigo, Director Comercial Regional de Coris.

Por su parte, Pilar Lozano, CEO de Grupo Coris Latam, destacó: “Estar presentes en los Bitácora nos permite reconocer el valor del turismo argentino y acompañar a quienes lo hacen posible. Cada edición reafirma nuestra convicción de seguir innovando y fortaleciendo la red de agencias que confían en Coris”.

En su edición 2024, los Premios Bitácora reunieron a más de 400 invitados y registraron 4620 votos de profesionales del sector, consolidándose como el reconocimiento más importante del turismo argentino. Este año, Coris vuelve a decir presente para que los agentes puedan vivir la experiencia Bitácora como protagonistas.