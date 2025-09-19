Coris: viajes, sorteos y vínculo con agencias

Coris Asistencia al Viajero vive semanas claves junto a su canal de agencias. La reciente campaña “Vendé Coris y Activá tu Creatividad” premió a 24 agentes de viajes de todo el país con un viaje All Inclusive a Angra dos Reis, Brasil. Veinte agencias accedieron por desempeño en ventas y cuatro por la originalidad de sus contenidos creativos, votados entre colegas. La experiencia fue más que un viaje: permitió generar integración, cercanía y agradecimiento hacia quienes día a día potencian la comercialización de la compañía.

“En Coris creemos que premiar no es suficiente: buscamos compartir experiencias memorables junto a las agencias, porque son protagonistas en la venta de nuestros servicios”, afirmó Pilar Lozano, CEO de Grupo Coris Latam. Con la mirada puesta en lo que viene, Coris desembarca en la Feria Internacional de Turismo 2025, el encuentro más importante del sector.

Allí, la compañía realizará un sorteo increíble: el 30 de septiembre entregará en vivo dos Volkswagen Polo Track MT 0 km entre las agencias participantes. “Sortear autos en un evento como FIT es un mensaje de confianza y reconocimiento a las agencias”, sostuvo Francisco Rodrigo, Director Comercial Regional. En tanto, Leandro Cardozo, Gerente Comercial AMBA, destacó la importancia de la feria como espacio de diálogo y relacionamiento. Desde el interior del país, Silvana Carbonell subrayó el rol protagónico de las agencias de todas las provincias, que también participan de esta campaña.

Con iniciativas que combinan viajes, premios y cercanía, Coris reafirma que su relación con las agencias trasciende lo comercial: es una alianza que genera valor, oportunidades y proyección de futuro.