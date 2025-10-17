Córdoba sigue abriendo su mercado internacional. Esta vez, el foco estuvo en China, donde dio un paso significativo al concretar un acuerdo de cooperación con la Comisión de Administración del Parque Escénico de Huangshan, uno de los destinos turísticos y naturales más importantes de ese país. El convenio fue impulsado por la Agencia Córdoba Turismo, a través de su brazo promotor, Visit Córdoba.

A través de su promoción, el objetivo es posicionar a la provincia mediterránea en el plano mundial y fomentar el intercambio de experiencias en materia de gestión turística sostenible. El documento fue rubricado por el director de Visit Córdoba, Diego Puente, y establece un marco de colaboración mutua enfocado en la protección del valioso patrimonio cultural y natural de ambas regiones, además de impulsar el desarrollo de un modelo turístico responsable.

Ejes de la Cooperación Bilateral

El acuerdo de cooperación tiene como pilares principales el fortalecimiento de la confianza entre ambos organismos y la puesta en marcha de acciones conjuntas. Entre los puntos más relevantes se destacan:

Sostenibilidad y patrimonio: se realizarán intercambios y cooperaciones específicas en turismo sostenible, gestión del patrimonio natural y cultural, y estrategias de protección ambiental.

Diálogo frecuente: se establecerá una comunicación continua entre los líderes y departamentos técnicos para coordinar y negociar temas de interés mutuo.

Intercambio de delegaciones: se organizarán visitas recíprocas de delegaciones para estrechar lazos y explorar la cooperación en proyectos concretos.

Promoción conjunta: se crearán canales de intercambio de información para compartir recursos y promocionar la oferta turística de Córdoba y Huangshan, ampliando la visibilidad de cada destino.

Huangshan: un referente mundial de la UNESCO

El socio estratégico de Córdoba no es menor. El Parque Escénico de Huangshan, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es mundialmente conocido por sus cumbres graníticas, sus pinos centenarios y el espectáculo de sus "mares de nubes". La administración de este parque es un referente global en materia de conservación ambiental y desarrollo turístico planificado, lo que brindará a Córdoba una oportunidad invaluable para aprender y aplicar mejores prácticas.

Para la Agencia Córdoba Turismo, la firma de este convenio refuerza su estrategia de sumar vínculos con organismos y destinos de prestigio internacional. El objetivo final es potenciar la promoción de Córdoba a nivel global, impulsar el intercambio cultural y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el sector turístico provincial.

El acuerdo con China se inscribe en la dinámica actual de la agencia de gobierno, que busca integrar a Córdoba en redes de colaboración internacional para elevar la calidad y la competitividad de su oferta turística.