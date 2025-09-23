Córdoba vivió una nueva edición de la Fiesta de la Primavera, consolidándose como un destino turístico de referencia. Con más de 350.000 personas movilizadas y un impacto económico estimado en más de 20.000 millones de pesos, la provincia demostró su enorme potencial para atraer a miles de turistas y locales. Una jornada que se distribuyó en todos los puntos del destino, mezclando gastronomía, actividades y fiesta.

“La Primavera es una de las épocas más esperadas del año y demuestra que, con propuestas atractivas y servicios de calidad, la provincia continúa consolidándose como el destino preferido de los argentinos”, afirmó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo. Los festejos no solo se concentraron en la capital, sino que se extendieron a lo largo de todo el territorio, con una variada agenda de eventos.

Un mapa de celebraciones a lo largo de la provincia

Los festejos se distribuyeron en distintos puntos de la provincia, cada uno con propuestas únicas. Villa Carlos Paz lideró la concurrencia con su tradicional Fiesta de la Primavera, atrayendo a cerca de 55.000 asistentes, junto con promociones especiales para familias.

Por su parte, Embalse se destacó con el "Embalse Music Festival", que reunió a unas 40.000 personas, mientras que Potrero de Garay celebró su "Náutico Festival Primavera" con aproximadamente 34.000 asistentes.

Otras localidades también se sumaron a la fiesta, como San Francisco, Arroyito, Cruz del Eje, Santa María de Punilla y Unquillo, entre muchas otras. La diversidad de propuestas reflejó la capacidad de Córdoba de ofrecer experiencias para todos los gustos, desde los escenarios de las Sierras Chicas y Traslasierra hasta la región de Calamita y Ansenuza.