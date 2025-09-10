Córdoba se prepara para uno de sus eventos más importantes en el segmento de Turismo Religioso. Villa Cura Brochero se prepara para un fin de semana de fe y tradición con la 12° Peregrinación por el Camino del Peregrino, un evento que conmemora los 12 años de la beatificación de San José Gabriel del Rosario Brochero. Un lugar especial y con una agenda completa para turistas y fieles.

El intendente Carlos Oviedo destacó el evento como un momento de “fe, encuentro y alegría” y resaltó su impacto económico. Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitanía, subrayó el rol de Brochero como un “motor para el turismo religioso”, que posiciona a Córdoba como un destino espiritual único en el país. En la misma línea, Raúl Sansica, presidente de la Agencia Córdoba Cultura, enfatizó que cada peregrinación es una expresión de la identidad e historia de la región.

Las autoridades locales esperan superar los 12.000 peregrinos que participaron el año anterior, lo que no solo representa un acto de devoción, sino también un motor para la economía local y el turismo religioso en la provincia de Córdoba. La presentación oficial, realizada en el Centro de Convenciones Córdoba, marcó el inicio de las actividades que se desarrollarán en dos jornadas:

La agenda para la peregrinación por el Camino del Peregrino