Córdoba se viste de gala para celebrar la cultura vitivinícola en la segunda edición de Vino Córdoba, La Feria. Este evento, que se ha consolidado como el punto de encuentro por excelencia para los amantes del buen vino, reúne a más de 32 bodegas boutique de todas las regiones de la provincia. La cita es el sábado 13 de septiembre, de 17:00 a 22:00, en el Hotel Quinto Centenario de la capital cordobesa.

Esta feria ofrece una oportunidad única para interactuar directamente con los protagonistas de la escena vitivinícola local: enólogos, agrónomos y hacedores que, con su pasión y dedicación, han posicionado los vinos de Córdoba en el mapa nacional e internacional. Los asistentes podrán conocer de primera mano la historia de cada proyecto, los procesos de elaboración y las características que hacen únicos a los vinos de la provincia.

Un recorrido por el potencial de Córdoba

La diversidad es la gran protagonista de Vino Córdoba, La Feria. En un solo lugar, los visitantes podrán degustar y descubrir etiquetas de distintas zonas geográficas, cada una con su propio terroir y expresión:

Sierras Chicas: Terra Camiare, Bodega La Caroyense, Establecimiento Di Candi, Finca Rosel, Patente X, Zonco.

Valle de Calamuchita: Finca Vista Grande, Bodega Furfaro, Sineres Espumantes, Pu Duam Vineyard, Estancia Las Cañitas, Juana Urbana, Río del Medio, Familia Benito.

Valle de Traslasierra: Achala Wines, Noble de San Javier, Aráoz de Lamadrid, Viarago, La Matilde, Bodega Kirton, Piedra Mora, Las Breas, Santos Quiroga, Sierra y Monte.

Sierras del Sur: Alma Minera, La Urumpta.

Norte: Del Gredal.

Noroeste: Finca Robledo Balzarini.

Valle de Punilla: Slow Wines, Finca La Marta, Nébula, Camps & Chavero.

El objetivo de esta feria es seguir visibilizando el notable trabajo de las bodegas cordobesas, un esfuerzo que demuestra el gran potencial de la provincia. Más allá de la degustación, el evento se enmarca en la Semana de los Vinos Cordobeses, reafirmando el compromiso con la promoción de la cultura del vino en la región.