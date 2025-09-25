Córdoba dirá presente en la Feria Internacional de Turismo

Córdoba se prepara para participar, del 27 al 30 de septiembre, en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, el evento más importante del sector en Latinoamérica, que se desarrollará en La Rural de Palermo, Buenos Aires. La Agencia Córdoba Turismo, junto a municipios, cámaras empresariales y prestadores privados, presentará la diversidad de productos y experiencias que ofrece la provincia para todo el año.

Este año el stand de Córdoba tendrá 700 m² de superficie (N.º 1125) y contará con 84 escritorios destinados a la atención de visitantes, operadores y municipios turísticos. Todas las regiones turísticas de la provincia estarán representadas con propuestas propias, generando un espacio de vinculación para nuevos negocios y alianzas.

“FIT es la vidriera más importante para mostrarle al país y al mundo lo que Córdoba tiene para ofrecer. Llegamos a esta edición con una estrategia sólida, basada en la conectividad, la promoción y la articulación público-privada, para seguir consolidando a Córdoba como destino líder”, destacó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Además, Córdoba aprovechará la FIT 2025 para presentar oficialmente su campaña de verano, en un acto especial que tendrá lugar en uno de los días de feria. También inundará La Sociedad Rural con el ritmo característico del cuarteto, con músicos reconocidos de la provincia, llevando la esencia de su cultura popular al escenario de turismo más importante del país.

En esta edición, la provincia también dará a conocer nuevos productos turísticos y experiencias innovadoras, orientadas a diversificar la oferta y a fortalecer la conexión con grandes rutas internacionales. Entre ellas se destacan propuestas que vinculan caminos históricos y nuevas modalidades de viaje, reforzando la posición de Córdoba como un destino abierto a las tendencias globales y a los hermanamientos estratégicos con circuitos de relevancia mundial.

El stand cordobés incluirá múltiples espacios temáticos:

Gastronomía y cocina en vivo, con degustaciones, catas y maridajes de productos regionales.

con degustaciones, catas y maridajes de productos regionales. Caminos del Vino , con presentaciones del terruño cordobés y maridajes de platos típicos con vinos provinciales.

, con presentaciones del terruño cordobés y maridajes de platos típicos con vinos provinciales. Espacio Bienestar , con propuestas de yoga, mindfulness y terapias alternativas que integran naturaleza y salud.

, con propuestas de yoga, mindfulness y terapias alternativas que integran naturaleza y salud. Shows y presentaciones especiales , con festivales tradicionales y números musicales en vivo que llevarán el espíritu cordobés a la feria.

, con festivales tradicionales y números musicales en vivo que llevarán el espíritu cordobés a la feria. Espacio Gamer e interacciones digitales, con experiencias inmersivas, sorteos y propuestas lúdicas para toda la familia.

Además, durante las cuatro jornadas se presentarán las temporadas de las distintas regiones de la provincia, reforzando la visibilidad de Córdoba como destino integral para vacaciones, escapadas y turismo de reuniones.

Con su participación en FIT 2025, Córdoba reafirma su compromiso con la promoción nacional e internacional del destino, impulsando el empleo, la economía local y el desarrollo turístico sostenible.