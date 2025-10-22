Córdoba, epicentro del turismo: vuelve el Gran Mercado de Viajes 2025

Córdoba vuelve a posicionarse como sede del turismo nacional. El Centro de Convenciones Brigadier Juan Bautista Bustos se prepara para recibir una nueva edición del Mercado de Viajes, el encuentro que consolida su posición como la feria turística más relevante del interior del país. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 1.º de noviembre, en un horario extendido de 12 a 21 horas.

Este año, la propuesta busca superar las expectativas, reuniendo a más de 150 expositores, que incluyen agencias de viajes, aerolíneas, hoteles, empresas de asistencia al viajero y una amplia variedad de destinos nacionales e internacionales.

El público asistente encontrará una jornada completa dedicada a la inspiración y planificación de sus próximas vacaciones. Los stands ofrecerán descuentos, promociones exclusivas, experiencias interactivas y charlas informativas sobre tendencias del sector. La feria se complementará con degustaciones, sorteos y un patio gastronómico con sabores del mundo, diseñando una experiencia integral para los amantes del viaje.

Una vidriera para la provincia

Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, destacó la importancia estratégica del evento: “Mercado de Viajes es una gran vidriera para mostrar todo lo que la provincia tiene para ofrecer. Cada visitante se convierte en un potencial embajador de nuestros destinos y experiencias, lo que reafirma el lugar del distrito como epicentro del turismo nacional”.

Antesala profesional

Como antesala al evento abierto al público, el viernes 31 de octubre tendrá lugar el 64.º Workshop de ACAV. Este encuentro está dirigido exclusivamente al sector profesional, esperando convocar a más de 1.500 participantes. La agenda incluirá la disertación del especialista en innovación Augusto Salvatto, quien centrará su ponencia en la creatividad y el futuro de la industria turística.

Mercado de Viajes 2025 se presenta así como una oportunidad ineludible para descubrir nuevas propuestas, aprovechar ofertas y tomar contacto directo con las principales novedades del sector.