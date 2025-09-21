A una semana de la Feria Internacional de Turismo 2025, de conoció que Río Gallegos no estará presente. La Secretaría de Turismo de Santa Cruz tomó la decisión de excluir a la capital santacruceña luego de denunciar malos tratos y faltas de respeto por parte de autoridades de la ciudad. Ante esta situación, desde la oficina de Turismo a cargo de Rubén Martínez se emitió un comunicado explicando lo sucedido.

Comunicado de la Secretaría de Turismo de Santa Cruz

«La Secretaría de Estado de Turismo de la Provincia manifiesta su enérgico repudio a las constantes faltas de respeto por parte de la secretaria de Turismo de Río Gallegos, Mercedes Neil, y del intendente Pablo Grasso. Si bien reconocemos que pueden existir diferencias políticas y que cada uno es libre de sostener sus ideas, la reiteración de expresiones que rozan la violencia supera los límites del disenso democrático y resulta incompatible con el espíritu de trabajo conjunto que buscamos construir", dice Martínez en el comunicado.

En este marco, hemos tomado la decisión de no extender la invitación oficial a la Feria Internacional de Turismo 2025 a las autoridades de la Municipalidad de Río Gallegos. De todas maneras, reafirmamos nuestro compromiso con el federalismo y el desarrollo turístico de cada localidad, por lo que trabajaremos de manera directa y exclusiva con los prestadores de servicios turísticos de Río Gallegos, asegurando su plena representación y participación en la feria.

Nuestro compromiso es claro: acompañar a los trabajadores y emprendedores del sector turístico, garantizando que la voz de cada destino de nuestra provincia esté presente, siempre en un marco de respeto y colaboración.»

El trasfondo de la situación y la relación con las agencias

Fuentes cercanas a la Secretaría provincial le dijeron a Mensajero que la relación está rota. “Son soberbios y violentos. Ya cansaron. Son terribles y no se soporta esta situación”, fueron las palabras. A su vez, le confirmaron a Mensajero que esto no cambiará la agenda con las agencias: “Tendremos línea directa con todos los operadores”.