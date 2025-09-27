Con la presencia de Javier Milei comienza la Feria Internacional de Turismo, en Buenos Aires: seguí el minuto a minuto

Javier Milei comenzó su discurso haciendo hincapié en el déficit cero, la desregulación y de que su gestión va por el “camino correcto”. Además, apuntó en que están construyendo los cimientos, ya que es lo que están haciendo, empezar por las bases y que ahora vana comenzar a ver los frutos del esfuerzo.

“El turismo argentino tiene todas las condiciones para ser punta de lanza global. Argentina podría tener 20 veces más turismo que el actual y que hay mucho potencial sin ser explotado. Se necesita poder desarrollar infraestructura, rutas aerocomerciales que conecten a todo el país. Nuestra gestión ya puso en marcha una política que está generando mayor conectividad", aseguró Javier Milei.

También dijo que hay que reforzar la industria del empleo y terminar con “el flagelo de la industria del juicio”. En esta línea dijo que el subsidio encierra y hace que no se pueda crecer a nivel global y que sabe que se puede competir. "¡Vamos que se puede. Vamos", cerró.