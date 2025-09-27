Con la presencia de Javier Milei comienza la Feria Internacional de Turismo, en Buenos Aires: seguí el minuto a minuto
El presidente de la Nación estará presente en la primera parte del acto inaugural que comenzará cerca del mediodía en La Rural y Mensajero estará presente mostrando todo lo que suceda.
Luego del discurso del presidente, y después del intervalo musical, Andrés Deyá, presidente de la FIT, agradeció la presencia del mandatario y también de la secretaria general de la ONU Turismo.
En el inicio de su discurso, puntualizó: “Queremos ser parte de la solución”
Javier Milei comenzó su discurso haciendo hincapié en el déficit cero, la desregulación y de que su gestión va por el “camino correcto”. Además, apuntó en que están construyendo los cimientos, ya que es lo que están haciendo, empezar por las bases y que ahora vana comenzar a ver los frutos del esfuerzo.
“El turismo argentino tiene todas las condiciones para ser punta de lanza global. Argentina podría tener 20 veces más turismo que el actual y que hay mucho potencial sin ser explotado. Se necesita poder desarrollar infraestructura, rutas aerocomerciales que conecten a todo el país. Nuestra gestión ya puso en marcha una política que está generando mayor conectividad", aseguró Javier Milei.
También dijo que hay que reforzar la industria del empleo y terminar con “el flagelo de la industria del juicio”. En esta línea dijo que el subsidio encierra y hace que no se pueda crecer a nivel global y que sabe que se puede competir. "¡Vamos que se puede. Vamos", cerró.
Exactamente a las 12:09 ingresó Javier Milei al auditorio. La comitiva también está integrado por el jefe de Gabinete de ministros Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro del Interior, Lisandro Catalán; y Karina Milei.
Hoy, Día Mundial del Turismo, comienza una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo, que cada año se realiza en La Rural, en Buenos Aires.
El encuentro está catalogado como uno de los tres más importantes en su tipo en habla hispana y año a año supera la cantidad de visitantes que asisten. Organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), en su 29° edición vivirá un hito: por primera vez, un presidente de la Nación participará del acto inaugural.
De esta manera, cerca del mediodía, Javier Milei dará su discurso, que, como adelantaron desde la organización, no podrá ser grabado con cámaras de video, ni celulares; y la prensa estará en un sector alejado del escenario.
Luego de sus palabras, el acto continuará como es normal con las palabras de funcionarios y dirigentes presentes en el estrado, entre quienes se encuentran Andrés Deyá, presidente de la Faevyt y de FIT; y Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación; entre otros.