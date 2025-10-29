Comodoro Rivadavia busca atraer a más viajeros para la temporada estival. Con el avistaje de ballenas como principal centro de interés, desde Comodoro Turismo se está llevando a cabo un proyecto que podría atraer a más de 30.000 turistas anuales a mediano plazo y posicionar al destino como un destino emergente para el turismo náutico y marítimo. ¿En qué consiste el proyecto que fue llevado a la Legislatura local?

La ciudad busca consolidarse como un destino emergente en turismo marítimo mediante un proyecto que habilitará un espacio específico en la costanera para las embarcaciones de prestadores. Esta iniciativa, que se votará en la próxima sesión legislativa, tiene como objetivo facilitar las excursiones y los avistajes de la ballena sei, con la expectativa de dar un salto de calidad en cuanto a la experiencia del viajero y mejorar los números de visitantes.

Eduardo Carrasco, gerente de Comodoro Turismo, se reunió con los concejales este martes para defender la propuesta, que garantizará espacios seguros para el embarque y desembarque de pasajeros. Carrasco destacó el impacto económico positivo del proyecto: “Este es un primer paso para lo que queremos que sea una actividad pujante. Estamos en condiciones de ofrecer experiencias seguras y atractivas a los visitantes”, destacó a medios locales.

Los puntos que contempla el plan presentado en la Legislatura chubutense

La habilitación de este espacio específico para embarcaciones no solo garantiza una operación segura y eficiente, sino que también se complementará con servicios en desarrollo, como centros de informes y vestuarios. Ante esta situación, la ciudad chubutense se prepara para ofrecer un verano con una oferta diaria de excursiones y actividades variadas, que van desde stand-up paddle y vuelos aéreos hasta senderismo.

Si bien la prioridad inicial es la bajada en la costanera, el plan contempla la construcción a mediano plazo de dos marinas deportivas que impulsarán aún más la actividad náutica en distintos puntos de la ciudad. Además, la región, en conjunto con Rada Tilly, está trabajando para consolidar un circuito marítimo que promueva tanto el ecoturismo como las excursiones costeras.

“Estamos en la etapa inicial, pero con un gran potencial para convertirnos en un referente en turismo marítimo en la Patagonia. Con esto, el turismo náutico y de avistaje de ballenas puede ser un motor económico que genere empleo y nuevas oportunidades para la comunidad. La ciudad está preparada para recibir turismo y contamos con emprendedores que han apostado para hacer del turismo una fuente de ingreso estable”, cerró Carrasco.

La palabra de Carrasco con Mensajero

“Estamos muy entusiasmados y muy expectantes de lo que va sucediendo con todo este avance de paseos náuticos. Es una actividad que ya fue regulada, aprobada por los cuatro prestadores que tenemos más un prestador de buceo embarcado que se sumó”, expresó Carrasco.

Y siguió: “Es estratégico porque es un espacio de embarcaciones que está a escasos minutos de los principales hoteles que tenemos en la ciudad. Tenemos una proyección muy interesante, con una zona portuaria con aguas protegidas para embarcar y desembarcar en esta costanera. Consideramos que va a ser uno de los atractivos principales de nuestra ciudad”, cerró.