Cómo son las propuestas de la AFA y las agencias de viajes para ir al Mundial

Esta mañana, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció una alianza inédita con tres agencias nacionales —Somos Argentina, Modo Vuela y Mundo Tour Sports— para acompañar a la Selección en el camino al Mundial 2026.

El acuerdo convierte a estas empresas en agencias de viaje oficiales para el ciclo 2025-2026, garantizando acceso directo a entradas y servicios exclusivos para los hinchas. Es un paso histórico que no solo apunta a los fanáticos, sino también a posicionar a Argentina en el mapa del turismo deportivo internacional.

Paquetes con todo incluido para vivir el Mundial

Los paquetes diseñados por estas agencias ofrecen una experiencia integral:

Entradas oficiales para los partidos en Estados Unidos, Canadá y México.

Alojamiento y traslados coordinados desde la llegada hasta la vuelta.

Merchandising exclusivo de la Selección, con opciones como camisetas autografiadas.

Servicios VIP y hospitalidad premium para disfrutar cada momento sin preocupaciones.

La propuesta busca que el hincha viaje con la tranquilidad de tener todo resuelto, y con el respaldo de marcas avaladas por la AFA.

Turismo deportivo: un gol para todos

Además del beneficio para los seguidores, esta alianza tendrá un impacto positivo en toda la cadena turística: aerolíneas, hoteles, transporte y gastronomía local de los destinos.

Según destacan desde el sector, el turismo deportivo es un segmento en crecimiento que, bien trabajado, puede generar ingresos y visibilidad internacional para el país.

La pasión, ahora en formato premium

Con esta movida, la AFA suma un nuevo frente: no solo busca ganar dentro de la cancha, sino también fuera de ella, ofreciendo a los hinchas un producto que une la emoción del fútbol con la comodidad de un viaje planificado de principio a fin.

Para los fanáticos que sueñan con alentar a la Albiceleste en tierras mundialistas, esta puede ser la oportunidad de vivirlo como siempre lo imaginaron, pero con todo organizado.