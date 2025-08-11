Cómo son las propuestas de la AFA y las agencias de viajes para ir al Mundial
La Asociación del Fútbol Argentino se asocia con agencias de viajes oficiales que comercializarán paquetes que incluyen entradas, traslados, alojamientos y más.
Esta mañana, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció una alianza inédita con tres agencias nacionales —Somos Argentina, Modo Vuela y Mundo Tour Sports— para acompañar a la Selección en el camino al Mundial 2026.
El acuerdo convierte a estas empresas en agencias de viaje oficiales para el ciclo 2025-2026, garantizando acceso directo a entradas y servicios exclusivos para los hinchas. Es un paso histórico que no solo apunta a los fanáticos, sino también a posicionar a Argentina en el mapa del turismo deportivo internacional.
Paquetes con todo incluido para vivir el Mundial
Los paquetes diseñados por estas agencias ofrecen una experiencia integral:
- Entradas oficiales para los partidos en Estados Unidos, Canadá y México.
- Alojamiento y traslados coordinados desde la llegada hasta la vuelta.
- Merchandising exclusivo de la Selección, con opciones como camisetas autografiadas.
- Servicios VIP y hospitalidad premium para disfrutar cada momento sin preocupaciones.
La propuesta busca que el hincha viaje con la tranquilidad de tener todo resuelto, y con el respaldo de marcas avaladas por la AFA.
Turismo deportivo: un gol para todos
Además del beneficio para los seguidores, esta alianza tendrá un impacto positivo en toda la cadena turística: aerolíneas, hoteles, transporte y gastronomía local de los destinos.
Según destacan desde el sector, el turismo deportivo es un segmento en crecimiento que, bien trabajado, puede generar ingresos y visibilidad internacional para el país.
La pasión, ahora en formato premium
Con esta movida, la AFA suma un nuevo frente: no solo busca ganar dentro de la cancha, sino también fuera de ella, ofreciendo a los hinchas un producto que une la emoción del fútbol con la comodidad de un viaje planificado de principio a fin.
Para los fanáticos que sueñan con alentar a la Albiceleste en tierras mundialistas, esta puede ser la oportunidad de vivirlo como siempre lo imaginaron, pero con todo organizado.