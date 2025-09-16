El turismo argentino se prepara para lo que será una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo 2025. Siendo el epicentro de toda la industria, las provincias dirán presente para mostrar sus productos y gestionar rondas de negocios con prestadores y profesionales. Con todo esto, La Rioja llegará algo mega evento de una forma en particular: aterrizará a través de sus agencias de viajes.

Poly Badoul, presidente de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo Regional La Rioja, conversó con Mensajero y explicó el paquete con el que aterrizará la regional a la Feria. “Estaremos con siete agencias. También es una gran responsabilidad porque vamos a ser la cara visible de la provincia de La Rioja, más en una época donde la situación es desafiante para toda la industria”, afirmó.

“Estaremos con un stand que nos cedió la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo. En dicho lugar, vamos a visibilizar los productos de la provincia, que son el Bus Turístico y el Previaje con los chachos que viene incentivando la provincia”, expresó el presidente de la regional de la Faevyt, quien destacó que estarán presente en la presentación que realizará la Comisión de Enogastroturismo el lunes 29.

La importancia de estar presente en la FIT

"Consideramos que es la feria más importante de Sudamérica, es indispensable en este momento de crisis, tener la visibilización de las provincias y porque además tenemos que respetar todo el trabajo que venimos haciendo para que se desarrolle el turismo. Hemos duplicado la cantidad de prestadores turísticos y las agencias tienen ese rol de que traccionan en todos lados", puntualizó.

"Entonces hay que hacerse cargo también de toda la parte académica, hemos fomentado las nuevas carreras turísticas como así también estamos recibiendo nuevos profesionales. Entonces, no solamente es un negocio de una agencia de viajes, sino que representamos a todo el sector turístico de la provincia y no podíamos no estar presente en un lugar tan emblemático para la industria", cerró.