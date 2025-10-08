En su gira por España, la Ciudad de Buenos Aires sigue mostrando sus avances en materia de promoción e innovación turística. Con el turismo cultural como uno de los segmentos más fuertes, se presentó el trabajo que se viene realizando para sostener este punto y como una herramienta de gestión ayudará a seguir detectando lugares y puntos turísticos que interesan a los viajeros.

La disertación se realizó ante la Universidad Complutense de Madrid, específicamente en la Facultad de Comercio y Turismo, en el marco del evento "Buenos Aires en Madrid". Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad y uno de los oradores de la presentación, destacó el rol de la cultura como un recurso estratégico capaz de generar divisas, crear empleo y promocionar la identidad porteña.

“El centro conceptual de nuestra política de Turismo Cultural es la sustentabilidad, entendida en sus cuatro criterios: económico, social, cultural y ambiental. Esto significa que la cultura no es un gasto, sino una oportunidad inigualable para generar los recursos que permitan invertir en preservación y conservación de nuestro patrimonio. El turismo se beneficia con la cultura y la cultura del turismo”, comentó Lombardi.

La Matriz de Producto Turístico: Diversificación y Territorialidad

Según el ministro Lombardi, la estrategia de Buenos Aires se basa en la diversificación y territorialidad. El objetivo estratégico es "diversificar y jerarquizar la oferta para diseñar un perfil turístico innovador, dinámico y sostenible". Para eso, dio a conocer la Matriz de Producto Turístico, una herramienta de gestión clave que mapea la oferta cultural, gastronómica, creativa y de negocios de los 48 barrios porteños.

La estrategia se implementa a través de tres grandes ejes de acción que buscan fortalecer la articulación público-privada:

Oferta: Expansión territorial y diversificación de productos, con énfasis en mejorar la infraestructura (seguridad, conectividad, accesibilidad) y la calidad de los servicios.

Expansión territorial y diversificación de productos, con énfasis en mejorar la infraestructura (seguridad, conectividad, accesibilidad) y la calidad de los servicios. Demanda: Direccionamiento a mercados específicos y promoción de un turismo experiencial mediante la digitalización del viajero.

Direccionamiento a mercados específicos y promoción de un turismo experiencial mediante la digitalización del viajero. Institucionalidad: Fortalecimiento de las estructuras de gestión a través de alianzas estratégicas y transversalidad de áreas de gobierno.

Programas prioritarios: de la gastronomía a la inteligencia artificial

Asimismo, desde la cartera destacaron que la estrategia se apoya en programas prioritarios que potencian la marca de Buenos Aires: