Cómo funciona la herramienta de mapeo turístico de Ciudad de Buenos Aires
En su gira por España, representantes del gobierno porteño destacaron el rol del segmento como recurso estratégico para la generación de empleos, divisas y promoción.
En su gira por España, la Ciudad de Buenos Aires sigue mostrando sus avances en materia de promoción e innovación turística. Con el turismo cultural como uno de los segmentos más fuertes, se presentó el trabajo que se viene realizando para sostener este punto y como una herramienta de gestión ayudará a seguir detectando lugares y puntos turísticos que interesan a los viajeros.
La disertación se realizó ante la Universidad Complutense de Madrid, específicamente en la Facultad de Comercio y Turismo, en el marco del evento "Buenos Aires en Madrid". Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad y uno de los oradores de la presentación, destacó el rol de la cultura como un recurso estratégico capaz de generar divisas, crear empleo y promocionar la identidad porteña.
“El centro conceptual de nuestra política de Turismo Cultural es la sustentabilidad, entendida en sus cuatro criterios: económico, social, cultural y ambiental. Esto significa que la cultura no es un gasto, sino una oportunidad inigualable para generar los recursos que permitan invertir en preservación y conservación de nuestro patrimonio. El turismo se beneficia con la cultura y la cultura del turismo”, comentó Lombardi.
La Matriz de Producto Turístico: Diversificación y Territorialidad
Según el ministro Lombardi, la estrategia de Buenos Aires se basa en la diversificación y territorialidad. El objetivo estratégico es "diversificar y jerarquizar la oferta para diseñar un perfil turístico innovador, dinámico y sostenible". Para eso, dio a conocer la Matriz de Producto Turístico, una herramienta de gestión clave que mapea la oferta cultural, gastronómica, creativa y de negocios de los 48 barrios porteños.
La estrategia se implementa a través de tres grandes ejes de acción que buscan fortalecer la articulación público-privada:
- Oferta: Expansión territorial y diversificación de productos, con énfasis en mejorar la infraestructura (seguridad, conectividad, accesibilidad) y la calidad de los servicios.
- Demanda: Direccionamiento a mercados específicos y promoción de un turismo experiencial mediante la digitalización del viajero.
- Institucionalidad: Fortalecimiento de las estructuras de gestión a través de alianzas estratégicas y transversalidad de áreas de gobierno.
Programas prioritarios: de la gastronomía a la inteligencia artificial
Asimismo, desde la cartera destacaron que la estrategia se apoya en programas prioritarios que potencian la marca de Buenos Aires:
- Gastronomía: un motor de desarrollo que potencia mercados y patios, y fortalece la marca de la Ciudad como capital gastronómica.
- Noches temáticas y festivales: una robusta agenda cultural (Tango BA Festival, Noche de los Museos, FIBA, etc.) que se utiliza como herramienta fundamental para atraer visitantes durante todo el año.
- Innovación: la promoción del Distrito de IA (Inteligencia Artificial) y el Polo Gaming como nuevos productos turísticos.