El rendimiento que tuvo la temporada de invierno comenzó a mostrar sus primeros datos. Uno de ellos proviene de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en la que se visualizaron los números durante el primer mes del período invernal: 4.1 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, con una disminución del 2,1 %, pero un buen registro en pernoctaciones de residentes.

El total de viajeros fue de 1.705.049, lo que representa una ligera variación positiva del 2,6 % con respecto al año anterior. La gran mayoría de estos viajeros eran residentes de Argentina, sumando 1.414.629 personas, un incremento del 5,4 % interanual. Por otro lado, la cantidad de viajeros no residentes fue de 290.420, lo que marcó una disminución del 9,2 % en comparación con el mismo período del año anterior.

El rendimiento de la encuesta hotelera por regiones

Las regiones de Patagonia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se destacaron por su alto porcentaje de pernoctaciones, con 24,7% y 18,9%, respectivamente. CABA fue la región más elegida por los viajeros no residentes, concentrando el 44,5% de sus pernoctaciones.

En cuanto a los destinos más populares, San Carlos de Bariloche encabezó la lista con 76.581 viajeros, seguido por Mar del Plata (64.347 viajeros), Puerto Iguazú (62.422 viajeros), la ciudad de Mendoza (54.786 viajeros) y la ciudad de Salta (54.025 viajeros).

Clasificación de hoteles según el EOH de julio

En julio, la tasa de ocupación de habitaciones (TOH) fue del 44,1% a nivel nacional. La mayor TOH mensual correspondió a los hoteles de 4 y 5 estrellas con un 51,3%, seguidos por los de 3 estrellas, aparts y boutiques con 47,1%. Los establecimientos parahoteleros tuvieron una TOH del 33,2% y los hoteles de 1 y 2 estrellas del 39,4%.

La distribución de las pernoctaciones por categoría de hotel fue la siguiente: