Cómo evitar estafas en viajes y turismo: las recomendaciones de los expertos

En las últimas semanas, no pararon de crecer las noticias vinculadas con pasajeros estafados por personas que dicen ser agentes de viajes o vendedores de aéreos o de paquetes turísticos. En este marco, Walter Rodríguez, dirigente y empresario con décadas de trayectoria en el sector, pidió que los turistas sean precavidos y se informen acerca del Registro Nacional de Agencias de Viajes de Faevyt.

“Están simulando y clonando páginas, o haciendo publicidades por redes sociales con páginas que están clonadas, pegadas, armadas. Hoy en día con la inteligencia artificial se arma todo con mucha facilidad. Hasta campañas pagas se está viendo de empresas que no existen”, resaltó Rodríguez, haciendo referencia a cuál es la actualidad de este tipo de estafas.

Recomendaciones para evitar estafas en viajes y turismo

Con respecto a los tips que deben tener en cuenta los pasajeros, Rodríguez detalló: “Chequeen que realmente a la cuenta que están pagando sea de la agencia”. Asimismo, comentó que muchas veces ocurre que le terminan depositando a una cuenta que está a nombre de una persona, cuando en general este tipo de transacciones tiene que ser hacia una empresa.

“Las cuentas bancarias del turismo en general son de personas jurídicas, no de personas físicas. Entonces, las estafas en general, y con este punto elimino más del 90 % de las estafas, van a cuentas de personas físicas”, indicó.

Por otro lado, hizo referencia a que existe un Registro Nacional de Agencias de Viajes donde están los datos de las empresas del sector para que puedan chequearla antes de efectuar el pago. “Nos está preocupando porque estamos viendo cientos de casos a diario. No es un tema menor”, resaltó.