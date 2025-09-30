Durante la primera jornada de la Feria Internacional de Turismo para la cadena productiva del sector, Nicolás Posse, country manager de Civitatis para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, habló con Mensajero respecto al crecimiento de la marca en el país y su objetivo para estos cuatro días de networking.

La empresa global de actividades y experiencias turísticas, Civitatis, cerrará 2025 con un crecimiento histórico. Según comentó Posse, la compañía esperaba un aumento del 60% y terminará duplicando la meta, alcanzando un 100% de crecimiento interanual. En el mercado argentino, la evolución es aún más significativa. En ese sentido, expresó que este año cerca de 900.000 argentinos consumieron un producto de la plataforma, consolidando al país como su tercer mercado más importante, detrás de España y México, y por encima de Italia.

El country manager de la empresa destacó que este año fue “tremendo” para la compañía y que el desafío es sostener la tendencia durante 2026. A nivel global, Civitatis cerrará con 14 millones de clientes en todo el mundo, y en Argentina trabaja ya con más de 250 afiliados.

Destinos más elegidos por los argentinos

Los principales destinos internacionales de los argentinos en Civitatis fueron Roma, París, Madrid, Nueva York, Río de Janeiro, Punta Cana, Florencia y Barcelona. Mientras que en el Caribe, la tendencia se inclinó hacia Punta Cana, donde creció la demanda de traslados, excursiones y actividades fuera del all inclusive, con viajeros buscando opciones más auténticas y accesibles.

En el plano nacional, la plataforma ya ofrece 800 actividades en Argentina, con fuerte crecimiento en la Patagonia, Iguazú y Buenos Aires. El sur del país sigue siendo el destino preferido, aunque Mendoza registró un leve retroceso del 10% respecto al año anterior.

Entre los objetivos estratégicos, Posse anunció su intención de sumar a la Antártida como nuevo producto para 2026. Con operadores locales especializados, la compañía espera ofrecer experiencias en el continente blanco a partir de noviembre, aprovechando la corta temporada que se extiende hasta febrero. “Será un hito porque hoy ningún competidor lo tiene en su catálogo”, remarcó.

La innovación también atraviesa al negocio: la empresa utiliza inteligencia artificial para anticiparse a las necesidades de los clientes y reforzar su catálogo de experiencias. Además, mantiene un fuerte trabajo con oficinas de turismo y operadores locales para impulsar las economías regionales.

Para el próximo año, Civitatis proyecta un crecimiento de entre 40% y 60%, con foco en seguir ampliando su oferta en Argentina y fortaleciendo su presencia en Latinoamérica. La compañía apuesta a consolidar su liderazgo en el sector de actividades turísticas, manteniendo la premisa de innovar, diversificar y expandirse en nuevos mercados.