Mejorar la infraestructura aérea sigue siendo una de las tareas en las que las provincias más ponen el foco en este último tiempo. Además de la situación de Neuquén y Santa Cruz, Santa Fe se sumó a esa lista: el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario permanecerá cerrado a partir del 20 de septiembre hasta el 18 de diciembre, en donde se contemplará un plan de inversión cercana las 34.800 millones de pesos.

Este uno de los centros aeroportuarios más importantes por fuera de Buenos Aires, llevar a cabo este plan de inversión es algo que se venía barajando desde hace tiempo. Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe; y Gustavo Puccini, ministro de Producción provincial, anunciaron el trabajo que se implementará, destacando la fuerte influencia que tiene el Aeropuerto en la zona, como así también las obra que se realizarán.

"Para nosotros es fundamental reactivar el Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR), en su mejor momento tuvo 850 mil pasajeros, en los últimos dos años tuvo alrededor de 500 mil pasajeros. Apostamos a superar los 4 millones de pasajeros por año. Para eso necesitamos tener la infraestructura y una política sumamente agresiva para que las empresas de aeronáutica se instalen en la ciudad y nos den las posibilidades de tener muchos más vuelos", comentó Pullaro.

Por su parte, Puccini afirmó: “La obra consiste en la reparación completa de la pista y también un balizamiento que nos va a dar un salto de calidad en el aeropuerto porque nos va a permitir pasar de categoría 1 a categoría 3. Hoy se reciben aviones de 170 pasajeros, con esta nueva pista pasamos a recibir casi 300, lo que coloca al aeropuerto como uno de los más importantes del interior del país, en condiciones similares a Ezeiza”.

La situación de los vuelos en el Aeropuerto de Rosario

Teniendo en cuenta el incremento de rutas nacionales e internacionales que ha tenido el Aeropuerto, la reprogramación de vuelos será un tema a tratar por parte de la Secretaría de Turismo en los siguientes meses. Desde el Aeropuerto de Rosario, directivos del lugar le confirmaron a Mensajero que cada aerolínea se contactará con sus usuarios para definirlo.