El financiamiento de las rutas nacionales sigue siendo un tema cuestionado dentro de la industria. A la espera de lo que pase con Vialidad Nacional, algunos destinos están viendo la manera de poder lograrlo de manera independiente. Chubut, por ejemplo, ya dio el primer paso. El gobernador Ignacio Torres expresó en sus redes sociales que su gestión se hará cargo del mantenimiento y las mejoras de dos rutas claves para el sector turístico.

"Hasta hoy, solo en intereses de esta deuda heredada, la provincia pagaba más de $3000 millones por mes. Ahora, ese dinero que ya no se pagará en intereses se destinará a la finalización de las obras de infraestructura clave que nos transfirió Nación", expresó Nacho Torres en su cuenta de X tras la reunión que tuvo con Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación.

"Estas son: Finalización Ruta 3 – Doble Trocha Madryn - Trelew; Reconstrucción de la Ruta 40 / Tramo Facundo - Tamariscos; Reacondicionamiento de la Ruta 40 / Tramo Tecka – Esquel y Mantenimiento de la traza urbana de la Ruta 3, desde la rotonda de ingreso a Comodoro hasta la rotonda de ingreso a Rada Tilly", afirmó el gobernador, dejando en claro un avance positivo en materia de financiamiento de rutas nacionales.

El problema económico que viene solucionando Chubut

Siendo uno de los destinos más golpeados en materia presupuestaria, la provincia sureña tuvo que trabajar mucho para poder salir a flote de esta situación. Incluso, en dicho posteo en X, el gobernador detalló el camino realizado. “En enero del 2025, gracias a que implementamos la mayor política de desendeudamiento de nuestra historia, firmamos un Acuerdo de Compensación de Deuda con el ministro de Economía y logramos reducir esa deuda a menos de la mitad, ahorrándole a la provincia $119.000 millones de pesos”, subrayó.

"Hacia fines de 2023, cuando asumimos, Chubut tenía una deuda que superaba los $250.000 millones con el Fondo Fiduciario de las Provincias, comprometiendo seriamente el futuro de todos los chubutenses. Hoy, con la adenda que sumamos al convenio, logramos disminuir la deuda en otros 101.000 millones de pesos, quedando un saldo de deuda de 30.000 millones", cerró el gobernador.