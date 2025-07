Cambios en las políticas migratorias de EEUU: ¿qué significan?

Estados Unidos se encuentra afrontando grandes cambios en materia de políticas migratorias y acceso al país. En la gestión de Donald Trump, se reforzaron las fronteras y comenzaron las redadas para detener la estadía de inmigrantes indocumentados. En este contexto, resulta necesario analizar si de alguna manera este escenario resulta un contratiempo para aquel viajero que debe concurrir hacia el destino. Para eso, Mensajero habló con Dr. Andrés Echeverría, abogado especialista en derecho migratorio para los EEUU.

El profesional, explicó que si bien se está realizando un refuerzo, las mismas se encuentran enfocadas en la frontera sur y en el ingreso irregular. “Esto no impacta directamente en los turistas que ingresan con una visa válida o bajo el programa de exención de visas. Es importante remarcar que la seguridad del turista no se ve comprometida por estas políticas”, desarrolló.

En palabras del abogado, “el turista sigue siendo bienvenido, siempre que cumpla con los requisitos de ingreso”. Sin embargo, remarcó que ahora puede ocurrir un mayor escrutinio al momento de ingresar al país, con entrevistas más detalladas o preguntas adicionales en el puerto de entrada.

Aconsejando al futuro pasajero, el Dr. entiende que lo principal que debe hacer el turista es “prepararse con tiempo, asesorarse bien y presentar una solicitud clara, que demuestre vínculos sólidos con su país de origen, medios económicos suficientes y el cumplimiento de los requisitos específicos de la visa a la que apunta”.

Como se mencionó con anterioridad, en un contexto migratorio más riguroso, los oficiales consulares pueden ser más estrictos al evaluar intenciones, por lo que es clave mostrar arraigo y un plan concreto para el viaje, sea por turismo, estudios o trabajo. Además, es fundamental evitar cualquier tipo de información falsa o ambigua en el proceso.

La visa más solicitada para trabajar en el sector

No hace mucho tiempo atrás, este medio informó acerca de la necesidad de funcionarios del gobierno de Trump de frenar las redadas contra trabajadores del sector hotelero norteamericano. Los mismos deberían encontrarse protegidos con la visa de trabajo H-2B.

No obstante, el Dr. Echeverría aseguró que la demanda de visas de trabajo en EE.UU. es altísima, y en particular el programa H-2B —que está destinado a trabajos temporales no agrícolas, como turismo, construcción, landscaping o procesamiento de alimentos— tiene cupos limitados que suelen agotarse muy rápido.

“Este año, por ejemplo, el tope se cubrió en cuestión de semanas y hubo llamados desde distintos sectores económicos para eliminar o al menos ampliar ese cupo”, aseguró y continuó remarcando que hoy por hoy, obtener una H-2B requiere una planificación temprana por parte del empleador que debe cumplir con un proceso riguroso de certificación laboral y, aun así, quedar sujeto al límite numérico anual.

Diferente es el caso de las visas, E-2 o EB-5 (inversión) que siguen siendo altamente valoradas por el país, ya que representan inyección de capital y creación de empleo.