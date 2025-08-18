Mientras que Argentina sigue tramitando su ingreso al programa Visa Waiber, las modificaciones para aquellos que necesitan viajar en el corto plazo siguen sucediendo. Ahora, la embajada de Estados Unidos en Argentina informó que a partir del 2 de septiembre los solicitantes de visas para no inmigrantes deberán realizar una entrevista en persona con un funcionario consular.

Esta nueva medida impacta la mayoría de las categorías de visado y será obligatoria. Los únicos exceptuados serán:

Solicitantes clasificables bajo los símbolos de visa A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1;

Los solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial; y

Solicitantes que renueven una visa B-1, B-2, B1/B2 de validez completa o una tarjeta/permiso de cruce fronterizo dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, y que tuvieran al menos 18 años de edad al momento de la emisión de la visa anterior.

A su vez, para ser elegibles y puedan realizar una exención de la entrevista, los solicitantes deberán cumplir con ciertos criterios como:

presentar su solicitud en su país de nacionalidad o residencia;

nunca se les ha negado una visa (a menos que dicha negación haya sido superada o condonada);

no tienen ninguna inelegibilidad aparente o potencial.

Si bien, hasta algunos meses atrás, existía un sistema de renovación simplificada que permitía evitar este paso en algunos casos, la administración de Donald Trump eliminó la opción y adjudicaron la nueva disposición al Departamento de Estado.