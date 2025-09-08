Desde que la Cámara Argentina de Turismo hace unas semanas comenzó la nueva gestión, esta vez a cargo de María Laura Teruel. “Queremos que más turismo del mundo llegue a nuestro país”, fueron las palabras de Teruel durante la Asamblea del CFT, como una forma de englobar las iniciativas que apuntan a desarrollar. Asimismo, en este marco hizo un racconto de lo trabajado hasta el momento.

“Cuando nos vamos al exterior, nos encontramos con que algunos mercados no conocen el trabajo que venimos haciendo. Entonces, queremos que nos ayuden a darle más difusión, como por ejemplo, con la devolución del Impuesto al Valor Agregado en alojamiento. Desde CAT, lanzamos una campaña con todo lo que se propone. Otro de los puntos que buscamos es aprovechar las tarifas promocionales que ha puesto Aerolíneas Argentinas”, afirmó Teruel.

Sumado a esto, la presidenta de la CAT también remarcó el trabajo que se viene haciendo en relación con el tax free. “El tercer eje en el que estamos trabajando es en la devolución del IVA al tax free a través de Global Blue, en donde hemos contabilizado muchos comercios adheridos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, expresó Teruel, quien a su vez, adelantó que habrá reuniones en el organismo para poder ver como se aplica esto en el interior del país.

Teniendo en cuenta el trabajo de promoción que se viene haciendo en la región, Teruel valoró lo realizado en República Dominicana, en donde destacó el crecimiento de un mercado emergente. “Fue muy importante en relación con la calidad de los turistas. Estuvimos en una misión por importante por allí y demostraron mucho interés en venir a la Argentina”, subrayó.

La labor de la CAT en los próximos meses

Además del pedido de la presidenta del organismo a las provincias, también dejó en claro el desarrollo que tendrá la Cámara a partir de noviembre. “Durante este mes, vamos a comenzar con las Misiones Inversas Federales, en donde estamos trabajando con los DMCs, operadores y el Inprotur para ir a las provincias y que conozcan el producto. Desde CAT, consideramos que va a ser muy efectivos para todas las partes”, subrayó.