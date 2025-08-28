CABA renueva su compromiso con la sustentabilidad y la inclusión

El Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante en Colección Amalita un nuevo encuentro bajo el lema Transformando el turismo desde la inclusión y la sostenibilidad. Esta propuesta convocó a más de 70 profesionales del sector para que pudieran intercambiar experiencias que ayuden a promover la inclusión y la sostenibilidad en el turismo.

Cabe mencionar que es el segundo encuentro del programa Fortalecimiento del sector turístico, que busca impulsar la transformación digital, facilitar la adopción de soluciones tecnológicas y contribuir al posicionamiento de la Ciudad de Buenos Aires como un Destino Turístico Inteligente (DTI).

“En el camino a consolidar a Buenos Aires como un destino líder, es imprescindible crear espacios de intercambio de ideas en temáticas fundamentales como la tecnología, la accesibilidad y la sostenibilidad. Estos encuentros son una inversión que beneficia tanto a los visitantes como a quienes integran la cadena productiva de nuestro destino”, expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, Eugenia Wehbe, directora general de Desarrollo Turístico del Entur, sostuvo: “En un contexto de cambios permanentes en el que los turistas tienen nuevas demandas, es importante revalorizar la labor del sector privado. De esta manera, logramos que el capital humano adquiera herramientas que les faciliten la implementación de iniciativas de accesibilidad y sostenibilidad en sus servicios".

El evento consistió en un espacio de reflexión sobre los desafíos y oportunidades que representan la accesibilidad y la sostenibilidad para fortalecer la calidad, la inclusión y la competitividad de los destinos.

Referentes de The Walt Disney Company hablaron acerca de sus iniciativas en la creación de experiencias accesibles; representantes de Aeropuertos Argentina dieron a conocer sus protocolos de asistencia para personas con discapacidad y actividades que se encuentran implementando en materia de sustentabilidad; y la CCGLAR presentó su nuevo manual de Turismo LGBTIQ+. Por su parte, directivos de Palladio Hotel, Alvear Icon y Four Seasons conformaron un panel de debate en el que disertaron junto a la coordinadora del Programa de Hoteles más Verdes sobre su experiencia implementando la certificación y cómo desde la hotelería puede aportar al cambio.

La ciudad de Buenos Aires es un destino en constante transformación que, con una amplia oferta cultural y gastronómica, ofrece durante todo el año experiencias innovadoras y servicios que adoptan las últimas tecnologías. Asimismo, en la Ciudad se implementan políticas accesibles para garantizar una experiencia completa para todos los visitantes.