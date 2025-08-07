Buenos Aires es epicentro del turismo de reuniones con MeetUp 2025

Con una asistencia récord y una agenda cargada de actividades estratégicas, MeetUp Argentina 2025 se inauguró oficialmente en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires (CEC). Este evento, que ya se consolidó como el punto de encuentro más importante del país para el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), superó ampliamente las expectativas de participación, con más de 140 Hosted Buyers nacionales e internacionales, 2500 reuniones de negocios y delegaciones de 13 países.

Durante la apertura, las autoridades de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA), junto con funcionarios del sector público y privado, pusieron en valor el trabajo articulado que ha posicionado al país como un referente regional en el turismo de reuniones. Con un fuerte respaldo institucional y una mirada federal, MeetUp Argentina dejó en claro que la profesionalización del sector es el camino para fortalecer una actividad que dinamiza las economías regionales y genera empleo de calidad.

MeetUp 2025: un evento federal y profesional

Desde temprano, el CEC fue escenario de disertaciones, presentaciones institucionales y rondas de negocios. Durante la primera jornada, representantes de destinos como Misiones, Córdoba, Santa Fe y el propio Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires presentaron su infraestructura y calendario de eventos, mostrando por qué sus plazas se destacan para la realización de congresos, ferias y convenciones.

Además, se concretó la firma de cartas de intención entre la Escuela de Negocios de AOCA y las provincias de Corrientes, Santa Fe, Misiones, Córdoba, Salta, Jujuy y Neuquén, con el objetivo de promover capacitaciones locales orientadas a fortalecer el ecosistema MICE.

“La cantidad de participantes realmente superó las expectativas que teníamos”, expresó Patricia Durán Vaca, presidenta de AOCA. Y agregó: “Toda la gente vinculada con la organización de eventos, congresos y convenciones, los OPC y los agentes de viajes, se dieron cita en esta edición de MeetUp”.

Durante la apertura, Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, ponderó que este año se ha incorporado un espacio para captar eventos deportivos. “Días pasados tuve una reunión con todos los presidentes de las federaciones en ocasión de que asumió un nuevo mandato el presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia; y en mi mensaje les pedí que nos acerquen todas las oportunidades de lograr copas del mundo, campeonatos, como sede en nuestro país. Y así se pusieron en marcha una serie de propuestas", detalló el funcionario nacional.

También hizo hincapié que desde el Inprotur el compromiso está en motivar toda la agenda. A su vez, puntualizó en la necesidad de abrir nuevos mercados, respetando la libertad de las familias que quieran viajar a nuestro país.

Rondas de negocios y hosted buyers: el corazón de MeetUp

Uno de los motores del evento fueron las rondas de negocios preagendadas, que reunieron a organizadores, burós, destinos sede y proveedores entre las 11 y las 17:30. Según confirmaron desde la organización, se realizaron más de 2500 encuentros comerciales.

“Trajimos los mejores hosted buyers internacionales: son unos 70, y hay 60 organizadores locales que están comprando como buyers. Además, contamos con asociaciones que organizan congresos en todo el país”, explicó Durán Vaca.

Este tipo de actividades refuerza el propósito de MeetUp Argentina: generar oportunidades concretas para la captación de eventos, atraer inversiones y posicionar al país como sede confiable y competitiva.

Presentaciones destacadas: destinos, sostenibilidad y deporte

Además de las tradicionales rondas y charlas, el evento incluyó presentaciones temáticas de alto impacto. Misiones anticipó “Volar 2025”, el primer Encuentro Internacional de Observación de Aves que se realizará en Puerto Iguazú del 5 al 7 de septiembre. “Es una oportunidad estratégica para posicionar al destino como sede de eventos que integran naturaleza y sostenibilidad”, indicó Lisa Carlzon, subsecretaria de Ecoturismo.

La AHT filial CABA, por su parte, disertó sobre prácticas sostenibles en hotelería, destacando el rol de las ecoetiquetas como incentivo para la mejora continua.

Otro de los momentos sobresalientes fue la presentación del Comité Olímpico Argentino, a cargo de la Lic. Mabel Roca, quien abordó la responsabilidad ambiental en el ámbito deportivo.

Durante la apertura oficial, el presidente del Ente de Turismo de CABA, Valentín Díaz Gilligan, comentó que el año pasado hicieron 91 eventos en la ciudad y que están entre las 20 ciudades principales que más eventos internacionales realiza. “Es un ejemplo del trabajo que hacemos en conjunto con el sector privado. El resultado está a la vista y nos permite mejorar día a día la calidad del trabajo que hacemos”, indicó.

En esta línea, también hizo un repaso por los avances del Gobierno porteño para mejorar la experiencia de los pasajeros que llegan a la ciudad. Uno de ellos es la tarjeta SUBE. “A partir de este año cualquier turista internacional, como cualquier vecino de la Ciudad de Buenos Aires, o visitante nacional, puede pagar el subte o el transporte público con cualquier medio de pago, QR, tarjeta de crédito, de débito, lo que sea. Y la verdad que son las cosas que creemos que hacen más fácil el día a día de nuestra ciudad, que creemos que hay que empujar para modernizar. Pusimos transporte público en el casco histórico, eléctrico, para que se puedan mover también los turistas por la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo vamos a hacer con los peajes, que van a ser completamente electrónicos, antes del fin de año. Me parece que hay un montón de avances que estamos logrando y que hacen que mejoremos la calidad en un contexto turístico que, como sabemos, se ha incrementado mucho los viajes de los argentinos al exterior. Necesitamos compensar con calidad y con producto y como destino para facilitar la llegada de los turistas extranjeros a nuestra ciudad, a nuestro país”, detalló.

Por otro lado, también confirmó que ayer en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires se publicó el llamado a licitación nacional e internacional del Centro Costa Salguero: “Me parece que es un venue que vamos a celebrar todos. Tenemos que seguir construyendo una infraestructura de calidad para seguir apuntalando la ciudad, para que siga siendo un destino increíble”.

Los AOCA Awards y el reconocimiento a la trayectoria

En esta edición de MeetUp, Ana Martín fue distinguida con un AOCA Award por su trayectoria en la profesionalización del sector. “Sobre todo, por su calidad humana, su generosidad para compartir conocimientos y su incansable trabajo por la capacitación”, dijo Patricia Durán Vaca durante la entrega.

Este tipo de reconocimientos buscan destacar el valor del capital humano en una industria donde la formación continua y la innovación son claves para sostener la competitividad.

Lo que dejó la primera jornada… y lo que viene

La jornada concluyó con el tradicional corte de cinta y un cóctel de bienvenida que reunió a autoridades, buyers y representantes de todo el país. Pero el calendario de MeetUp 2025 continúa con más actividades: presentaciones de destinos como Jujuy, San Juan, Salta, Corrientes y Uruguay; el nuevo espacio “Jóvenes Profesionales” de SITE; y exposiciones sobre inteligencia artificial aplicada al turismo, eventos deportivos y experiencias corporativas.

“El turismo de reuniones no solo impacta en las empresas organizadoras, sino que se expande a toda la cadena de valor. Por eso, desde la Cámara Argentina de Turismo vamos a seguir trabajando para que esta industria crezca y se consolide como uno de los grandes motores de la economía”, afirmó Laura Teruel, presidenta de la CAT, en su discurso.