Brasil pone el foco en sus eventos más convocantes para captar argentinos

Durante el fin de semana, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó dos proyectos de ley. Uno reconoce el Carnaval de Río de Janeiro como manifestación de la cultura nacional, mientras que el otro declara el 17 de febrero como el Día Nacional de Música Axé. Ambas demostraciones culturales son descritas como expresiones populares de la afrodescendencia brasileña y son importante generadoras de empleo e ingreso.

El Carnaval de Río de Janeiro es uno de los más tradicionales de Brasil. El festival se distingue por su dinamismo económico y turístico, su atractivo internacional y su alcance social, así como por su capacidad de movilización popular. Los temas de las escuelas de samba abarcan desde recreaciones de las glorias nacionales hasta las críticas sociales más mordaces a los males del país. El evento se ha convertido en un motor de lo que en las últimas décadas se bautizó como economía cultural, un sector esencial para el empleo, la creación de valor añadido y el crecimiento socioeconómico.

Asimismo, la sanción del día específico para uno de los ritmos más característicos en la música brasileña intenta reconocer un movimiento artístico que refleja y combina la riqueza cultural y musical de Bahía. Este género fusiona ritmos como el frevo, el ijexá, la samba, el reggae, la salsa, el rock y la lambada, con presencia de percusión y guitarras bahianas.

La combinación del carnaval y la música Axé compone una gran parte de la experiencia del argentino en sus vacaciones. Y es que no es un secreto que el viajero nacional aumentó la elección de este destino para su época de receso. Tan solo en el ETI de junio se reveló que 122,800 argentinos aterrizaron en el país limítrofe. No obstante, en la época de carnaval los arribos se duplican.

En la edición pasada, el principal grupo de visitantes estuvo formado por turistas argentinos, que correspondieron al 25,8% del total de extranjeros. Esta cifra incrementó un 41,4% respecto al 2024. Mientras que en la contabilización del primer trimestre, el país vecino recibió más de 5,3 millones de pasajeros internacionales, lo que representó un crecimiento interanual del 48,2 %, siendo este uno de los mejores momentos de su historia en términos de turismo receptivo y donde los viajeros nacionales se destacan nuevamente como los principales visitantes. El recuento refleja más de 2,3 millones de ingresos registrados en seis meses.