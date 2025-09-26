Biometría y facilitación migratoria serán los ejes de la cumbre del WTTC

En una entrevista con medios de Latinoamérica, Gloria Guevara, CEO interina del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), adelantó algunos detalles de la cumbre global, catalogada como el evento más importante que existe en el sector, que se llevará adelante del 28 al 30 de septiembre. Sirviendo como una plataforma global para definir la agenda del sector en múltiples áreas, el evento, que regresa a Europa después de seis años, se realizará por primera vez en Italia. "Un país del G7 que ha mostrado un gran compromiso con el turismo”, afirmaron desde el WTTC.

El evento, que se llevará a cabo en Roma y genera una gran expectativa a nivel internacional y nacional. Según expresó Guevara, la colaboración con Italia es estrecha y se encuentran trabajando de la mano con la ministra Daniela Santanchè, quien será la anfitriona del evento, y con la Agencia Nacional de Turismo de Italia. Además, explicó que la cumbre fue impulsada por el Chairman Elect, Manfred Febre, quien es italiano y consideraba importante que la cumbre se realizara en su país.

La magnitud de este encuentro se ve reflejada en la participación:

Se espera la asistencia de más de 310 presidentes y CEOs de empresas globales.

Hay representación de casi 70 gobiernos.

Delegaciones de China, Japón, Corea, casi todos los países de Europa y, por supuesto, Latinoamérica.

En la ceremonia de apertura, se contará con la participación de la primera ministra Giorgia Meloni. Mientras que el cierre estará presidido por el presidente del Senado, Ignazio La Russa. Además, se contará con la participación del tenor Andrea Bocelli y diferentes líderes italianos, no solo de la industria de viajes, sino también de los sectores de moda y lujo.

El programa del Summit abarca temas que atraviesan todas las áreas del sector, incluyendo la innovación, la inteligencia artificial y su impacto en los viajes, la sustentabilidad, la transformación digital y la resiliencia del sector. Como fundamental, la CEO interina remarcó la colaboración público-privada, considerada esencial para el crecimiento en la próxima década.

Entre las sesiones destacadas, también mencionó las programadas para el fin de semana, como la junta de Excom y el Global Leaders Dialogue, un encuentro entre 300 líderes del sector público y privado con sesiones enfocadas en prácticas globales y europeas.

El WTTC enfatiza que el Global Leaders Dialogue servirá para que CEOs y ministros interactúen compartiendo mejores prácticas. Estas prácticas se documentarán y compartirán con los gobiernos interesados. El objetivo es captar las necesidades del sector privado y documentarlas en una estrategia integral para luego sentarse con los gobiernos e implementar políticas públicas concretas.

Se discutirán temas como la facilitación migratoria y el uso de biometría (como el avance en Europa que permite moverse fácilmente en aeropuertos), impuestos, visas, sustentabilidad y la política de protección de datos e inteligencia artificial de la Comunidad Europea.

Por parte del destino anfitrión, se buscará beneficiar a toda la nación. Para esto, se organizarán viajes para recorrer ciudades secundarias de Italia y habrá un foro de inversión donde se presentarán oportunidades para las ciudades terciarias o secundarias, no solo en los destinos tradicionales.

Europa en cifras de la WTTC

Finalizando la conferencia con la prensa, Guevara aseguró que Europa sigue siendo la región más grande del mundo para el turismo. De los 1.5 billones de viajeros internacionales el año pasado, el 51 % viajó a Europa. El turismo en la Unión Europea aportó 1.8 billones de euros al PIB en 2024, lo que representa el 10 % de la economía regional, con un crecimiento del 5 % respecto al año anterior.

A pesar de las complicaciones geopolíticas, Guevara destacó que “el sector de viajes es muy resiliente y está rompiendo récords en todas partes”. Por último, instó a los presentes a mantenerse al tanto de un informe que se presentará en la cumbre, donde se abordará el futuro de los empleos en el sector. Sobre este, adelantó que antes de la pandemia uno de cada cuatro trabajos creados era gracias a viajes y turismo, mientras que en los próximos 10 años esta cifra será de uno de cada tres.