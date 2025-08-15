La Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (Aviabue) llevó adelante sus Asambleas Ordinaria y Extraordinaria con una importante participación de su Comisión Directiva y un fuerte consenso entre sus socios. La jornada dejó definiciones clave que apuntan a fortalecer la gestión institucional y a actualizar su marco normativo.

El encuentro no solo abordó cuestiones administrativas y la elección de autoridades, sino que también impulsó una reforma estatutaria de gran alcance. Estas modificaciones, aprobadas por unanimidad, buscan modernizar el funcionamiento de la entidad, simplificar estructuras y adaptarse a las exigencias actuales del mercado turístico.

Asamblea Ordinaria: continuidad en la conducción

Durante la Asamblea Ordinaria, los miembros trataron el Balance y la Memoria correspondientes al último ejercicio. Se presentó una única lista de autoridades, que obtuvo la aprobación total de los socios, reflejando un amplio respaldo a la actual conducción de la institución.

Este apoyo unánime refuerza la línea de trabajo que Aviabue viene desarrollando en defensa de los intereses de las agencias de viajes porteñas y en la generación de acciones para potenciar la competitividad del sector.

Reforma estatutaria de la Aviabue: los cambios más relevantes

En la Asamblea Extraordinaria se llevó a cabo la aprobación de una serie de reformas estructurales orientadas a optimizar la operatividad de Aviabue y hacerla más ágil en la toma de decisiones. Entre las principales medidas figuran:

Nuevo cierre de ejercicio contable: se traslada al 28 de febrero.

Renovación completa de la Comisión Directiva: cada dos años, en lugar de hacerlo por mitades.

Simplificación de cargos: eliminación de un revisor de cuentas suplente, un vocal titular y un vocal suplente.

Incorporación del RNAV: inclusión en el Estatuto de la figura del Registro Nacional de Agencias de Viajes, permitiendo sumar nuevas agencias registradas como socias.

Cambio en el órgano de resolución de conflictos: eliminación del Tribunal de Ética y creación de un Tribunal Arbitral, más acorde a las necesidades actuales del sector.

Un paso hacia una gestión más moderna

Con estas reformas, Aviabue apuesta por un modelo de gestión más dinámico y eficiente, capaz de responder a los desafíos de un mercado en constante evolución. La incorporación de agencias registradas en el RNAV amplía su base de representación, mientras que la simplificación de la estructura directiva y el nuevo Tribunal Arbitral buscan agilizar los procesos internos y la resolución de controversias.

Estas medidas reflejan una visión estratégica que prioriza la actualización normativa y la adaptación a las demandas reales de la actividad turística, fortaleciendo el rol de la asociación como referente del sector en la Ciudad de Buenos Aires.

La aprobación unánime de las reformas y la ratificación de autoridades son un claro indicio de cohesión institucional. Este escenario permite a Aviabue encarar los próximos años con una estructura más sólida, herramientas renovadas y una mayor capacidad para representar y defender los intereses de sus socios en un contexto altamente competitivo.

Con una agenda que combina modernización interna y acciones para potenciar a las agencias de viajes, la entidad reafirma su compromiso de seguir siendo un actor clave en la promoción y el desarrollo del turismo porteño y nacional.