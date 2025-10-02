Assist Card tiene varios objetivos para los próximos meses. Bien posicionada en el mercado, la asistencia al viajero utilizó a la Feria Internacional de Turismo como un lugar esencial en materia de promoción, consultas y negocios. Sebastián Bras Harriott, Country Manager en Argentina de la empresa, dialogó con Mensajero sobre la actualidad que atraviesa la compañía y los nuevos objetivos de cara al futuro.

“Para Assist Card fue espectacular. Estuvimos con un montón de reuniones con partners de la industria, especialmente del trade. Hemos tenido encuentros con CVC Argentina, con Aerolíneas Argentinas, con Ricale, Grupo GEA, Tucano y una infinidad de agencias, también del interior de la Argentina, que han venido. Nuestro stand fue como un punto de encuentro donde, en definitiva, trajimos un repaso de este año, con todas las cuestiones que venimos trabajando en conjunto, y también planificando un poco el verano y el año próximo”, comentó Bras Harriott.

“Encontramos distintos tipos de oportunidades, desde la inclusión de Assist Card en distintos paquetes turísticos segmentados por destino. También ya estamos conversando un poco del Mundial de Fútbol 2026, que viene un destino muy amigable para los argentinos, como lo es Estados Unidos. Estamos trabajando en todas estas cuestiones, con todos los partners, para poder ofrecerles los mejores productos del mercado”, agregó.

Uno de los puntos centrales que tuvo Assist Card fue su crecimiento en rondas de negocios, tema que el Country Manager en Argentina destacó en materia de incremento. “Hemos tenido más que el año pasado, con un 30 % más que el año pasado. En definitiva, la compañía está creciendo este año, cerca de un 30 % con respecto a 2024”, subrayó Blas Harriott.

Incluso, resaltó que fueron números que superaron las expectativas. “Fueron números totalmente superados. Cuando armamos el presupuesto el año pasado de Assist Card para 2025, habíamos puesto un crecimiento en torno al 5% y la realidad es que hubo un boom de viajeros argentinos viajando al exterior. Durante el primer Q del año tuvimos un crecimiento del 45% con respecto al año pasado, mientras que en el segundo Q logramos un crecimiento en torno al 30%. En el tercer Q estamos en línea con un 15% de crecimiento respecto del año pasado", expresó.

El buen semblante que tuvieron con el público final

Además de lo que dejaron las rondas de negocios, otro de los focos estuvo puesto en el público final. Allí, Bras Harriott valoró el gran nivel de consultas que tuvieron durante sábado y domingo. “Hubo un montón de afluencia. Vino gente que quiere viajar y que vino a averiguar, desde paquetes turísticos hasta asistencia. Nosotros, lo que hemos hecho, es poner a disposición de todos los argentinos que quieran viajar un 45% de descuento en todos los productos de Assist Card, con cuotas sin interés para pagar, en pesos sin impuestos, con sorteos de por medio”, expresó.

Uso de la tecnología y la expansión de productos

“Nosotros estamos incorporando tecnología para agilizar y automatizar procesos y volcar todo tipo de soluciones en pos de darle a los clientes el mejor servicio del mercado. Hemos innovado en los productos, ampliando la cartera de Assist Card. Hoy ofrecemos productos hasta de 3 millones de dólares. Me atrevo a decir que somos los únicos del mercado; por algo lideramos. La categoría de asistencia al viajero y los mismos clientes nos demandan innovar constantemente”, afirmó.

Trabajo con las agencias de viajes y objetivos a futuro

Para Assist Card, las agencias son el canal predilecto y más estratégico de la compañía y es en el que venimos apostando hace 55 años, por lo cual los canales minoristas, mayoristas y las líneas aéreas son el punto neurálgico frente a los viajeros. Este año hemos estado constantemente trabajando de la mano de todas y cada una de las agencias de viajes. Hacemos capacitaciones de manera continua, con múltiples workshops.

En cuanto a los objetivos de cara al futuro, vaticinó que la presencia será la principal acción. “Es estar más presentes que nunca, una manera de darle también confianza a todo el trade de agencias de viaje. Hemos inaugurado nuestras oficinas propias de Assist Card en Rosario y esperamos, a mediano plazo, abrir nuestras oficinas en Córdoba y próximamente en Neuquén. A su vez, el Mundial de Fútbol será otro de nuestros principales productos”, cerró.