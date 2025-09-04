El Consejo Federal de Turismo (CFT) tuvo una nueva Asamblea en San Juan. Luego de la realizada en Ciudad de Buenos Aires, la provincia cuyana fue epicentro de la cuarta reunión del año, en donde autoridades nacionales y provinciales debatieron y analizaron la situación del sector: feriados 2026, el trabajo de Parques Nacionales y del Consejo Federal de Inversiones, conectividad aérea y materia de promoción por parte del Ente Norte.

Durante el encuentro, fueron varios los que tomaron la palabra. En primer lugar, Valentín Díaz Gilligan, presidente del consejo, destacó la asistencia y presencia de los ministros y dejó en claro la buena predisposición que tuvo San Juan para la realización del evento. “Esta provincia tiene un potencial enorme en muchas industrias como vid, aceite de oliva. Poder realizar el Foro y reflexionar sobre la actualidad del sector es muy importante para todos”, afirmó.

Luego, se sumó Guido Romero, ministro de Turismo de San Juan, quien además de los agradecimientos también, hizo énfasis sobre el trabajo que se hizo en la provincia. "Traer tanto esta Asamblea como el Foro fue un trabajo que se fue gestando desde el año pasado y llevamos afinando detalles desde hace muchísimos meses para llevar todo acabo. Valoro la asistencia de todos los ministros”, subrayó Romero.

Por su parte, María Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, se refirió al trabajo que viene haciendo desde el organismo en este último tiempo. “Hemos realizado diferentes trabajos de promoción. El objetivo es el que queremos todos: traer más turistas del mundo a nuestro país", destacó la presidenta, en donde también pidió la difusión en el resto de las provincias.

Por su parte, Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, también fue otro de los que destacó el trabajo que hizo la gobernación sanjuanina para la realización de la sede, mientras que también hizo énfasis en otros puntos: la obtención del feriado del 10 de octubre y el trabajo de promoción dentro de la región. A su vez, también le hizo un pedido a los distintos ministros presentes.

“Este feriado que hemos logrado, a partir del decreto que firmó el Presidente Milei, nos presenta un gran desafío por delante. Movilizar el Turismo Interno es una prioridad para nuestra gestión, por lo tanto, les pido que hagamos una gran promoción, facilitando el acceso a las familias para que viajen por Argentina. Busquemos que esto tenga el impacto económico para que tengamos la fuerza para seguir avanzando dentro del sector", afirmó Scioli.

Los temas que se trataron en la Asamblea del CFT

Luego de las palabras, la agenda se dividió en diferentes puntos. Por un lado, Sergio Álvarez, presidente de la Administración de Parques Nacionales, presentó la labor que se viene haciendo desde el área en estos meses. “Estamos articulando un potente mapa de actores sectoriales, en donde los organismos públicos, privados, y ONG, se integren en una red que aporta innovación, compromiso y capacidad de gestión”, afirmó Álvarez.

Incluso, tras la consulta de Saúl Echeveste, secretario de Turismo de La Pampa, sobre el panorama de la desregulación de los guías de turismo, el actual presidente afirmó: “Tenemos un norte claro sobre este tema pero no rígido. Hemos estado trabajando con ministros de distintas provincias para que se pueda destrabar. Había una cultura que impedía. Esta gestión tiene una visión diferente”, expresó.

Otro de los temas que se tocó fue en relación con el Consejo Federal de Inversiones, en donde Marcela Cardillo, jefa del área de Promoción y Desarrollo de las industrias culturales y turismo, presentó las líneas de trabajo que tendrá el área en los próximos meses. “Tenemos agendas de trabajo como así también un Programa de Formación en Gestión Turística. A eso, le sumamos planes de acción para el Desarrollo del Enoturismo, Gastronomía y créditos CFI”, comentó.

En materia de conectividad aérea, Flybondi, a cargo de Federico Pastori, Chief Commercial Officer de la compañía, hizo un balance del rendimiento que tuvo con San Juan, donde se destacó más de 69.000 pasajeros transportados mientras que también valoró las recientes incorporaciones de rutas que logró la empresa con Perú (vuelo Puerto Iguazú/Lima) y Paraguay (Ciudad de Buenos Aires/Encarnación) en materia de expansión comercial.

Luego, los temas se dividieron en Pasaporte San Martiniano, en donde Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, presentó la evolución positiva que tuvo el programa para la provincia, mientras que luego se dieron a conocer el trabajo de promoción desde el Inprotur, las áreas que tendrá Secretaría dentro de la Feria Internacional de Turismo y el Plan de Marketing que llevará a cabo el Ente Norte.