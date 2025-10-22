Argentinos eligen sus próximos destinos por TikTok: ¿qué tener en cuenta como agencia?

TikTok se consolidó como una de las herramientas más influyentes a la hora de planificar un viaje En más de una oportunidad, se han visto viajeros en los aeropuertos saltando un celular apoyado en el piso para aterrizar mágicamente en la playa. O mismo la caminata sagrada por la manga antes de subir al avión para comenzar una aventura como turista. Pero, ¿cómo se puede traducir eso a favor de las agencias de viajes?

Según datos de TikTok Insights, el 72 % de los argentinos descubrió nuevos destinos a través de la plataforma, y un 63 % aseguró que se sintió motivado a planificar un viaje después de ver contenido a través de esta red social.

Este fenómeno, conocido como TravelTok, muestra cómo las redes sociales dejaron de ser un simple espacio de entretenimiento para transformarse en el punto de partida de muchas experiencias turísticas. Hoy, la inspiración llega desde un video corto: una playa escondida, un pueblo con historia o una experiencia gastronómica compartida por un creador de contenido pueden convertirse en el motor de la próxima reserva.

Para los agentes de viajes, entender esta tendencia es esencial. El proceso de decisión ya no comienza en una agencia o en un metabuscador, sino mucho antes, en la pantalla del celular. Cada vez más viajeros llegan con una idea clara del destino o la experiencia que quieren vivir, influenciados por lo que vieron en TikTok. Esto obliga al sector a adaptarse, a leer las tendencias digitales y a anticiparse a los destinos o actividades que empiezan a ganar visibilidad en redes.

El estudio también indica que el 58 % de los usuarios reconoce haber organizado parte de su itinerario en función de lo que vio en la plataforma, y que uno de cada tres utiliza TikTok como herramienta de planificación. En promedio, los argentinos viajan 2,4 veces al año y comienzan a organizar sus viajes con más de cuatro meses de anticipación, lo que abre una ventana de oportunidad para captar su atención desde la etapa de inspiración.

Los contenidos más virales en TikTok giran en torno a la autenticidad: experiencias locales, paisajes naturales, gastronomía y actividades alejadas del turismo masivo. En ese sentido, los agentes de viajes pueden aprovechar esta ola para potenciar productos que respondan a esas búsquedas. Ofrecer itinerarios flexibles, incluir actividades personalizadas o destacar rincones poco conocidos puede marcar la diferencia para aquel que busca vivir lo mismo que vio en su feed.

La comunicación también se vuelve un factor estratégico. Las agencias que logran mostrarse en redes con un lenguaje visual atractivo, utilizando videos cortos, testimonios o recorridos en primera persona, tienen más posibilidades de conectar con esta nueva generación de viajeros digitales. Una experiencia bien mostrada en TikTok puede transformarse en una poderosa campaña de promoción, generando interés genuino en futuros clientes.

La viralidad, atraviesa desde la industria musical hasta el turismo. Ahora, el desafío es comprender que el viaje empieza con un scroll, y que estar atentos a esas tendencias puede ser la clave para una venta.