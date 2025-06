Argentina apunta al fortalecimiento de nuevas rutas aéreas. De esta manera, luego del anuncio de Copa Airlines y sus dos nuevas rutas al Norte de nuestro país, el sector también festejó otra noticia importante: China Eastern Airlines confirmó el vuelo entre Shanghái y Buenos Aires, con escala en Nueva Zelanda, para diciembre. Con esto, Argentina volverá a tener un vuelo hacia Oceania a la región tras la salida de Air New Zealand.

El trayecto contará con dos frecuencias semanales a bordo de los aviones Boeing 777. Debido a la distancia entre ambos destinos (19.627 kilómetros), la escala en Auckland será necesaria para recargar combustible y también habrá trasbordo de pasajeros. Esta novedad se trata de una apuesta clave por parte de la empresa china en ingresar al mercado sudamericano y fortalecer tanto los vínculos comerciales y turísticos.

Por otra parte, esta noticia también se suma a la decisión que tomó el Ministerio de Relaciones Exteriores chino en permitir que turistas argentinos puedan ingresar sin necesidad de visado a cualquier destino de ese país. Buscamos reafirmar el interés en consolidar vínculos culturales, comerciales y turísticos con la región latinoamericana”, remarcó Lin Jian portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cumbre en Beijing.

El acuerdo entre China y el aeropuerto de Auckland, el engranaje que beneficia a la Argentina

Hasta el momento, no había una conexión directa entre China y Argentina, con la salvedad del 2020, en donde Aerolíneas Argentinas realizó vuelos para el transporte de vacunas. No obstante, este hecho se da en un marco importante de expansión de rutas de manera internacional tras el fallido ingreso de la empresa Air New Zealand hace un par de años.

Sin embargo, esta novedad se dio luego de una firma histórica realizada este miércoles entre Christopher Luxon, primer ministro de Nueva Zelanda; y del presidente de China Eastern, Wang Zhiqing, en donde se anunció un acuerdo estratégico para darle nacimiento al “Corredor Sur”.