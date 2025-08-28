Para fortalecer el turismo receptivo (algo que el ETI de julio reflejó este martes), Argentina sigue afianzando su nueva medida migratoria: permitir que turistas puedan ingresar al país sin visa ni AVE (Autorización de Viaje Electrónica) pero con el visado vigente de Estados Unidos. China y República Dominicana fueron los primeros en ser sumados. Sin embargo, en las últimas horas, India se integró a esa lista.

Quién lo confirmó fue el propio Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, a través de sus redes sociales. “Ciudadanos de la India podrán ingresar a la Argentina sin visa ni AVE, si tienen visa vigente de EE. UU., sin abonar costo alguno. Esto se suma a la medida ya vigente para ciudadanos de China y República Dominicana. Más libertad, más desregulaciones y más facilidades para que cada vez más turistas puedan conocer nuestros destinos de Argentina”, expresó el funcionario.

Y agregó: "La decisión de facilitar el arribo de turistas indios se encuadra en las acciones encaradas por el presidente Javier Milei para desactivar los mecanismos que vienen impidiendo desde hace años en el libre desarrollo de la economía nacional, de la que el turismo es una de sus áreas estratégicas”, señaló el secretario. Con esto, el país asiático se convierte en el tercero de la lista que tiene a turistas chinos y dominicanos.

El Boletín Oficial refuerza los acuerdos bilaterales entre Argentina y la India

En los considerandos de la resolución 353/2025 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se puntualiza que, de acuerdo a los acuerdos bilaterales suscriptos entre los gobiernos de la República Argentina y la República de la India, se ha determinado “el compromiso fehaciente de fomentar la cooperación en materia de turismo”.

La visita del Primer Ministro y su reunión con Milei

Hace unas semanas, Narendra Modi, primer ministro del país asiático, estuvo de visita por nuestro país, en donde entabló reuniones con el presidente de la Nación para profundizar la relación bilateral y el intercambio comercial. A su vez, también estuvo recorriendo diferentes atractivos de la Ciudad de Buenos Aires.