Hotelga 2025 es una realidad. El mayor evento de gastronomía y hotelería tuvo su Day 1 en La Rural en donde cientos de personas del rubro presenciaron las novedades en materia empresarial, acompañado de charlas, degustaciones de comida y ronda de negocios. Con todo esto, el acto inaugural se llevó todas las miradas, ya que, además de los agradecimientos al Gobierno, las autoridades máximas presentaron su carpeta de pedidos a la cartera.

Durante el acto, estuvieron presente Fernando Gorbarán, presidente de Messe Frankfurt Argentina; Gabriela Ferrucci, presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), Fernando Desbots, su par en la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), sumado a Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

El primero en tomar la palabra fue Gorbarán, quien agradeció el trabajo en conjunto de todos los sectores y dejó en claro el crecimiento que viene tuvo Hotelga en comparación con el 2024. “A pesar de los momentos desafiantes que tenemos, encontramos este espacio de Hotelga como un lugar estratégico para que la industria se encuentre, debata y trace su hoja de ruta a largo y mediano plazo”.

"En esta nueva edición, cuenta con crecimiento de un 20% en el sector gastronómico. Todo eso en una superficie de 15.000 m2, siendo un 35% más grande que la edición anterior. Nos propusimos el año pasado en hacer una edición distinta este año y lo cumplimos. Tenemos un intenso programa, en donde se dividen en expositores, Hotelga Summit, Hotelga Federal, con presencia de 11 provincias y la gran final del Torneo de Chef y de Hotelería Sustentable", afirmó el presidente de Messe Frankfurt en Argentina.

Por su parte, el siguiente que tomó la palabra de Desbots. Sumado a las palabras de apoyo y el mancomunado trabajo entre ambas partes, valoró la importancia que tiene el evento para el sector. “Hotelga es más que una feria. En un lugar de oportunidades. Es el punto de encuentro de un sector vital para el desarrollo del país y el trabajo. Este año, estamos Sold Out y esperamos que el año que viene siga por este camino”, afirmó Desbots.

La siguiente fue Ferrucci, quien al igual que todos, destacó la combinación desde los dos lados para llevar a cabo este trabajo. A su vez, también hizo énfasis al crecimiento regional que tiene este año Hotelga. “Como todos ven, este evento está cada vez más consolidado a nivel regional, convirtiéndose en un encuentro clave para las cámaras de Latinoamérica”, destacó la presidenta de la AHT. A su vez, remarcó el mercado brasilero como el más importante en materia de turismo receptivo.

Los últimos que hablaron fueron Díaz Gilligan y Scioli, quienes también apoyaron el trabajo realizado en La Rural. “Para nosotros, el sector turístico es un lugar estratégico. Esta actividad no es una más y, por lo tanto, Hotelga no es un evento más. Consideramos a la hotelería y gastronomía como sectores estratégicos y para la Ciudad de Buenos Aires, nos desafía a seguir constantemente invirtiendo y apoyando este, como otros tantos sectores”, comentó Díaz Gilligan.

A su vez, Scioli remarcó el trabajo realizado para reducir la carga impositiva al sector hotelero. “Nos encargamos de buscar los caminos y las respuestas a todo lo que el sector turístico plantea, como cuando eliminamos el coste impositivo que representaba el pago a SADAIC por parte de los alojamientos. Queremos mejorar aún más la estructura de costos para que la actividad, que el presidente Javier Milei considera estratégica para la recuperación del país, alcance su mayor potencial”.

Carga impositiva y falta de competitividad, los pedidos de los sectores al Gobierno

Durante el discurso, tanto el presidente de la Fehgra como la de AHT, dejaron en claro algunos pedidos al Poder Ejecutivo, en donde se destacaron dos temas centrales: la reducción de la carga impositiva y la falta de competitividad. “Desde Fehgra, seguimos insistiendo en la aprobación de una alícuota reducida del IVA para el sector hotelero y gastronómico, como ya ocurre en otros países”, afirmó Desbots.

“Sabemos que el Gobierno está detrás de reducir diferentes cargas tributarias en distintos sectores. Es por eso que estamos esperanzados en tener novedades. Por su parte, los otros temas centrales a trabajar para nuestro sector son la competitividad y la legislación. Debemos avanzar con firmeza en una transformación laboral moderna, en donde haya previsibilidad para el empleador y beneficios para el trabajador", afirmó el presidente de Fehgra.

“Es imprescindible abordar este desafío de la competitividad en nuestro sector para que el sector pueda crecer y sostenerse en el tiempo. Necesitamos condiciones estables, infraestructura adecuada, acceso al financiamiento, un marco jurídico claro y reglas equitativas que garanticen igualdad de condiciones para todos los actores del sector y trabajar en la reducción de los altos costos operativos de medianas y pequeñas empresas”, cerró Desbots.

En esta línea, Ferrucci también se sumó al pedido de reducción de carga impositiva y dio otros temas que complican el panorama actual. “La caída del turismo receptivo impacta de lleno en nuestra actividad y refuerza la necesidad de un trabajo integral. Otra situación sensible es el decreto 149. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, confirmó en su cuenta de X, que los aportes a las Cámaras Empresarias era una suerte de impuestos privados y reforzó en dicha red: ‘con esto, bajamos costos’, subrayó Ferrucci.

Y aclaró: "Nosotros cumplimos, haciéndonos cargos nosotros. Nos adaptamos y redefinimos prioridades, generando una mejora sustancial a nuestros socios. Hoy, el aporte convencional a la Asociación se ha reducido un 50%. Ahora, necesitamos que el Gobierno cumpla con su compromiso", finalizó la presidenta de la AHT.