Anuncian un nuevo Previaje que traccionará el turismo hacia el interior

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quíntela, confirmó que su gestión lanzará un programa provincial de incentivo al turismo a la brevedad. Incluso, las autoridades locales aseguraron a Mensajero que la fecha será el próximo miércoles. La iniciativa funcionará bajo la misma modalidad del Previaje nacional, pero con aplicación local.

El mandatario destacó que la medida busca fortalecer la economía regional y promover el consumo en comercios riojanos. “Estamos por instrumentar un Previaje interno en mi provincia, a través del Chacho. Si vos venís a La Rioja, te pagamos la mitad del viaje, la mitad del hotel y el 50% de lo que consumas, pero siempre con Chacho, para que lo vuelvas a gastar dentro de la provincia”, explicó en declaraciones al medio Aries.

Asimismo, Quíntela agradeció el reconocimiento a la apuesta al turismo y a la producción local, y sostuvo que la estrategia es clave para generar empleo y dinamizar el mercado interno.

La confirmación de esta iniciativa va en consonancia con los avances del Plan Estratégico de Turismo “Plantur La Rioja 360”, expresados por los miembros de la cadena turística en la reunión pasada. Allí se destacó la planificación territorial, el trabajo articulado con los municipios y el sector privado; también se celebró la consolidación de líneas estratégicas que apuntan al desarrollo turístico sostenible.

Asimismo, se había anunciado la planificación de nuevas acciones a implementar en la segunda etapa del año, entre ellas el Previaje y el programa de impulso turístico de incentivo para prestadores turísticos, con una activa participación en workshops para posicionar al destino.