Ante reiterados intentos de estafa, Faevyt emitió una alerta

El turismo argentino atraviesa un momento clave en materia de profesionalización y transparencia. En ese marco, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) difundió un comunicado en el que advierte a las agencias de viajes y al público en general sobre intentos de estafa que utilizan el nombre del Registro Nacional de Agencias de Viajes (RNAV).

Según informó la entidad, se detectaron casos en los que personas se hacen pasar por representantes oficiales para solicitar datos personales y empresariales. Frente a esta situación, Faevyt subraya que el RNAV no realiza llamados telefónicos para pedir información ni para gestionar vinculaciones. De esta manera, se busca evitar que operadores del sector o usuarios caigan en engaños que pongan en riesgo la seguridad de sus datos.

Qué es el RNAV y por qué es importante

El Registro Nacional de Agencias de Viajes es la base oficial donde deben inscribirse de manera voluntaria todas las agencias habilitadas para operar en Argentina. Su objetivo es garantizar la formalidad de las empresas, proteger a los viajeros y brindar transparencia al mercado.

Contar con un registro actualizado y confiable es esencial para fortalecer la actividad turística, ya que permite a los consumidores verificar la legalidad de las agencias con las que contratan servicios. Por eso, Faevyt insiste en que cualquier contacto directo en nombre del RNAV que solicite datos debe considerarse sospechoso.

Cómo operan los intentos de estafa vinculados al RNAV

Los reportes recibidos indican que las llamadas fraudulentas se presentan como supuestos trámites de verificación o actualización de datos.

El objetivo de estas maniobras es obtener información sensible de las agencias o de los viajeros, lo que podría derivar en fraudes financieros o en la utilización indebida de datos personales. Desde Faevyt recalcan que ninguna de estas prácticas tiene validez oficial.

Faevyt recomienda a las agencias extremar precauciones y no brindar información a personas que se presenten en nombre del RNAV a través de llamadas telefónicas.

El rol de Faevyt en la defensa del sector

La federación ha asumido en los últimos años un papel clave en la defensa de los intereses de las agencias de viajes y en la promoción de un mercado formal y seguro. La advertencia sobre los llamados fraudulentos se enmarca en esa misión, que no solo protege a las empresas, sino también a miles de turistas argentinos y extranjeros.

Al reforzar la transparencia y difundir alertas tempranas, Faevyt contribuye a fortalecer la confianza en el sistema turístico nacional. En un contexto de crecimiento de la actividad, garantizar que las operaciones se realicen en un marco de legalidad resulta indispensable para el desarrollo sostenible del sector.

La advertencia sobre intentos de estafa es también una oportunidad para concientizar sobre la importancia de la prevención. El uso indebido de nombres oficiales en maniobras fraudulentas no es exclusivo del turismo, pero su impacto en la cadena de valor del sector puede ser significativo.

Por eso, la recomendación es clara: si alguien recibe una llamada en nombre del RNAV solicitando datos, no debe brindar información. La acción inmediata es cortar la comunicación y reportar el hecho. Solo de esta manera se podrá evitar que los intentos de fraude tengan éxito.