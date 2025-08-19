La conectividad aérea entre Argentina y Brasil sumó una noticia positiva. La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil dejó sin efecto la sanción administrativa que restringía a Aerolíneas Argentinas la incorporación de nuevas rutas y frecuencias hacia ese país. La medida, que había generado preocupación en el sector, se resolvió favorablemente en menos de 60 días gracias a la gestión técnica de la compañía.

Con esta decisión, la línea de bandera recupera la posibilidad de expandir su operación en el mercado internacional más importante que tiene hoy en términos de pasajeros y destinos. La normalización permitirá avanzar con los planes de crecimiento y reforzar la conectividad clave para el turismo, los negocios y el intercambio entre ambos países.

Qué motivó la sanción de ANAC Brasil

Las observaciones que dieron origen a la medida fueron de carácter exclusivamente documental y correspondían a gestiones previas al año 2023. Desde la autoridad brasileña se aclaró que no había ninguna imputación relacionada con la seguridad operacional ni con la prestación del servicio, lo que despejó dudas respecto de la confiabilidad de las operaciones de la aerolínea.

Durante las últimas semanas, los equipos técnicos de Aerolíneas Argentinas realizaron las presentaciones y trámites necesarios para cumplir con los requerimientos administrativos exigidos. Ese trabajo permitió revertir rápidamente la situación y garantizar la continuidad de la compañía en el competitivo mercado brasileño.

Brasil, el principal destino internacional de Aerolíneas Argentinas

Con 88 vuelos semanales, Aerolíneas Argentinas conecta actualmente a la Argentina con Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Porto Seguro, Río de Janeiro, Salvador de Bahía y San Pablo. Este despliegue convierte a Brasil en el mercado internacional más relevante para la aerolínea, tanto por volumen de pasajeros como por diversidad de destinos.

El levantamiento de la restricción abre la puerta a una mayor oferta de frecuencias y a la posibilidad de sumar nuevas rutas, ampliando las opciones de conectividad para los viajeros argentinos y brasileños.

Desde la empresa destacaron que este paso fortalece su estrategia de crecimiento y reafirma el compromiso con el cumplimiento normativo y con las autoridades aeronáuticas de la región. Aerolíneas Argentinas subrayó que todas sus operaciones se realizan con los más altos estándares de seguridad y calidad, pilares centrales de su gestión.

De cara a los próximos meses, el objetivo será consolidar el flujo turístico y corporativo entre Argentina y Brasil, dos mercados que comparten no solo un intenso vínculo cultural y comercial, sino también una dinámica en constante expansión en materia de transporte aéreo.

La decisión de ANAC Brasil, además de brindar tranquilidad a los pasajeros y al sector turístico, permite proyectar un escenario más competitivo y favorable para Aerolíneas Argentinas en su plan de internacionalización.