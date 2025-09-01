En diciembre de 2024, el Gobierno de Santa Cruz anunció que El Chaltén se encontraba ante la implementación de un nuevo impuesto, la Tasa de Uso Urbano. La misma implica cobrarle a las agencias de viajes una suma por cada pasajero que transporten a la localidad para realizar la excursión Full Day Chaltén.

El impuesto equivale al valor de dos litros de nafta súper por turista transportado, y según determina la norma municipal, será destinado a la construcción de infraestructura para el estacionamiento de vehículos de turismo y sanitarios para los pasajeros.

Ahora, la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo Regional El Calafate hizo público un descargo en el que declaran a la medida como “arbitraria y discriminatoria”. En el escrito detallan su total rechazo a la modalidad que impone a las agencias de viajes la obligación de actuar como agentes de percepción.

En este sentido, resaltan que la tasa se aplica únicamente a los pasajeros que contratan excursiones y no a quienes arriban por cuenta propia, situación que alegan “genera prejuicio directo a la comercialización de excursiones y fomenta el ingreso a la localidad sin contratar servicios, atentando contra cualquier tipo de ordenamiento y control en la preservación de un destino que forma parte del Parque Nacional Los Glaciares”.

Asimismo, expresaron su rechazo a la obligación de destinar recursos humanos y administrativos de las agencias para la percepción del tributo municipal en la localidad donde no se encuentran habilitados como comercios. También denuncian el desbalance en materia de IVA e Ingresos Bruto.

El intento fallido por entablar un diálogo

Ante lo expuesto en la carta, afirmaron que se asesorarían con un grupo de abogados y solicitaron al Municipio de El Chaltén la inmediata revisión y suspensión del tributo, e instaron a trabajar de manera conjunta en alternativas que realmente contribuyan a la preservación del destino.

Luego de exponer las circunstancias en las que estaban trabajando los operadores, la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo Regional El Calafate esperaba una mesa de diálogo o una respuesta. Sin embargo, nunca llegó. Antes la falta de comunicación por parte del gobierno municipal, la presidenta de la Regional El Calafate de la Aaavyt, Gisella Martínez, le confirmó el avance del equipo de letrados para la presentación oficial de la queja.