Agencias de viajes de Santa Fe y Entre Ríos celebran sus 55 años con un workshop sold out

La Asociación Santafesina y Entrerriana de Agencias de Viajes y Turismo (Aseavyt) se prepara para un encuentro especial que marca su 55.º aniversario, con un workshop que reunirá a operadores y agentes de viajes el 23 de octubre.

El encuentro comenzará a las 14:00 horas con un acto de apertura en el puerto de Santa Fe, un espacio emblemático elegido para esta edición conmemorativa y, posteriormente, la jornada se extenderá hasta las 17:30 horas.

Según detalló Óscar Basa, presidente de la asociación y organizador del encuentro, a Mensajero, la intención es acercar a los operadores con los agentes de viajes para que cada uno pueda ofrecer sus productos, como en todos los workshops que realizan.

Si bien aún faltan 10 días, Basa confirmó que ya se ocuparon los espacios de exhibición con la participación de 60 expositores y se esperan un flujo de entre 500 y 600 asistentes, acorde a ediciones anteriores.

Entre los confirmados se destacan importantes figuras del sector público, como los secretarios de Turismo, Marcela Aberhar y Jorge Satto, de Santa Fe y Entre Ríos, así como el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

En un marco de festejo por el aniversario 55, Basa afirmó que el evento contará con un after de 19 a 21 horas a cargo de One Six. Asimismo, el organizador subrayó la importancia del trabajo conjunto: “Es fundamental destacar el cumplimiento de estos 55 años en forma mancomunada entre dos regionales, con un equipo de gente increíble, para que operadores y agentes puedan ver satisfechas todas sus inquietudes, porque a veces no es lo mismo interactuar en forma personal que hacerlo por teléfono o por correo”.

Según su presidente, Aseavyt ha crecido notablemente en los últimos años, impulsada por la apertura de registros de agentes de viaje y la expansión de sus regionales. Basa destacó que “el Congreso de Agentes de Viajes fue un éxito total, y este workshop, siempre bien recibido, es el previo a la temporada que ya se va a iniciar”.

Finalmente, el encuentro contará con una agenda que combina negocios, networking y celebraciones. El workshop de Aseavyt promete ser un punto de reunión clave para el sector turístico regional, marcando el inicio de una temporada que se espera positiva a pesar del contexto económico.