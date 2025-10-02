Viajar por Argentina se volvió más accesible gracias a una nueva propuesta de la aerolínea de bandera. Aerolíneas Argentinas anunció un beneficio especial que permitirá a los pasajeros adquirir pasajes con importantes descuentos en todas sus rutas domésticas, sin importar la fecha de viaje.

La medida llega en un momento estratégico, tras la presentación de la programación de verano durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde la compañía adelantó un fuerte refuerzo en su red de vuelos internos. Con esta promoción, la empresa busca incentivar el turismo nacional y consolidar su rol como principal conector aéreo entre provincias.

Detalles de la promoción de Aerolíneas Argentinas

Desde el jueves 2 de octubre hasta el domingo 5 de octubre, los viajeros podrán acceder a un 20 % de descuento en todos los vuelos dentro del país. El beneficio está disponible en la web oficial de la compañía, a través de su aplicación móvil y en agencias de viaje autorizadas.

El descuento se aplica sobre las tarifas vigentes al momento de la compra y es acumulable con los planes de pago en cuotas que ya se encuentran activos, lo que lo convierte en una oportunidad ideal para quienes buscan planificar escapadas, viajes familiares o vacaciones largas.

Refuerzo de frecuencias domésticas para el verano

Durante la última edición de la FIT, Aerolíneas Argentinas presentó su programación para la temporada alta de verano, que incluye un incremento en las frecuencias hacia los principales destinos turísticos del país.

Entre los vuelos que conectan con Buenos Aires se destacan:

69 frecuencias semanales a Córdoba.

63 a Bariloche.

60 a Mendoza.

51 a Ushuaia.

45 a Iguazú.

40 a El Calafate.

38 a Salta.

36 a Tucumán.

32 a Mar del Plata.

Además, la aerolínea confirmó incrementos en rutas hacia Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew, ampliando la conectividad en distintos puntos del territorio nacional.

Una de las claves de la estrategia de Aerolíneas Argentinas es potenciar los llamados intertramos, vuelos que conectan provincias de manera directa sin pasar por el Aeroparque Jorge Newbery o Ezeiza.

Dentro de esta oferta se encuentran:

Ushuaia – El Calafate con 16 frecuencias semanales.

Bariloche – El Calafate con 6 frecuencias.

Tucumán – Mar del Plata con 4 frecuencias.

Córdoba – Tucumán con 4 frecuencias.

Salta – Iguazú con 4 frecuencias.

A estas se suman otros enlaces estratégicos como Córdoba – Mendoza, Córdoba – Jujuy y Mar del Plata – Rosario, entre varios más. Estas rutas permiten viajar de forma más directa, rápida y económica, fortaleciendo la conectividad entre regiones.

La combinación de descuentos, planes de pago y mayor cantidad de vuelos posiciona a Aerolíneas Argentinas como un aliado clave del turismo nacional. Esta iniciativa busca no solo estimular la demanda, sino también facilitar el acceso de los argentinos a distintos destinos, promoviendo economías regionales y fomentando la actividad en la temporada alta.

Con esta estrategia, la compañía consolida su papel como protagonista del mercado aéreo local, reforzando su compromiso con la conectividad y con la promoción de los atractivos turísticos del país.