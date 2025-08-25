Aerolíneas Argentinas llega al Travel Sale 2025 con ofertas y descuentos

Desde hoy y hasta el domingo 31 de agosto, Aerolíneas Argentinas participará del Travel Sale 2025, ofreciendo promociones especiales tanto para el turismo receptivo como para el emisivo. A su vez, habrá nuevas rutas para la temporada de verano. Todos los tickets emitidos bajo la promoción también sumarán millas dentro del programa de fidelización Aerolíneas Plus, acumulando beneficios adicionales para futuros viajes.

Descuentos en todas las redes

10% de descuento en vuelos domésticos, regionales, Miami, Madrid y Roma.

20% de descuento en destinos Caribe: Punta Cana y Cancún.

Cuotas sin interés para vuelos domésticos

Hasta 3 cuotas: Banco Provincia de Neuquén (Visa, Master)

Hasta 3 cuotas clientes generales / hasta 6 cuotas clientes segmento premium: Banco Supervielle (Visa, Master)

Hasta 3 cuotas clientes generales / hasta 9 cuotas clientes segmento premium: Banco de La Pampa (Visa, Master)

Hasta 6 cuotas: Galicia (Visa, Master, Amex); BBVA (Visa, Master); Santander (Visa, Master, Amex); ICBC (Visa, Master); Columbia (Visa, Master); Amex directas + bancarias Cabal directa Credicoop (Cabal); Tuya NBCH Banco de Formosa (Chigüé)

Hasta 6 cuotas + 10% de descuento adicional: Banco Macro (Visa, Master, Amex)

Hasta 9 cuotas: Banco Comafi (Visa, Master)

Hasta 9 cuotas clientes generales y hasta 12 cuotas clientes segmento premium: Banco Entre Ríos (Visa, Master) Banco San Juan (Visa, Master) Banco Santa Cruz (Visa, Master) Banco Santa Fe (Visa, Master)

Hasta 12 cuotas: Banco de Corrientes (Visa, Master) y YOY (Master)

Nuevas rutas para el verano

Aerolíneas Argentinas sigue sumando nuevas alternativas para disfrutar de la temporada de verano, sumando oferta con vuelos directos desde el interior del país a destinos de playa. A partir del lunes estarán disponibles los tickets para las nuevas rutas desde Tucumán y Salta hacia Florianópolis, que contarán con dos vuelos semanales entre el 1 de enero y Semana Santa.